«Зенит» — «Локомотив»: лёгкие три очка для Семака? Как бы не так!

27 октября в Санкт-Петербурге состоится матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение петербуржцам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Локомотива» доступна за 5.10, а на ничейный исход в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 3.30.

Аналитики считают, что центральный матч 13-го тура РПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Локомотив» встречались дважды. Мы изучили эти встречи и нашли закономерности, которые могут помочь сделать правильный выбор.

«Локо» победит!

Два матча между командами прошли в минувшем сезоне, и в обоих победили москвичи! Сначала «Локомотив» огорчил соперника в Санкт-Петербурге (2:1), а затем выиграл и на своём поле (3:1). Так зачем что-то изобретать? Да, команда Михаила Галактионова в прошлом туре обожглась в Химках, но здесь сыграла свою роль пауза на встречи сборных, выбившая из ритма. Недели наставнику хватит, чтобы вернуть команду в колею, да и на «Зенит» настроиться куда проще, чем на аутсайдера.

Тем более что «Зенит» не так хорош в этом году с топ-клубами. Те победы, которых удалось добиться, были откровенно вымученными. А сейчас на «Локомотив» дают коэффициент 5.10. Цифры слишком большие, чтобы не рискнуть и не проверить их. Ну или можно остановиться на менее рискованном варианте с Х2 за 2.25.

«Верх» и обе забьют — легко!

2:1, 3:1 — как видите, обе команды забивали в прошлом сезоне в каждом матче. «Локомотив» из тех коллективов, что сам играет и другим даёт, «Зениту» же тоже будет вполне комфортно играть в такой футбол, нежели взламывать очередной «автобус».

На «обе забьют» дают коэффициент 1.72, на ТБ 2.5 гола — 1.70. Надёжные, но не самые большие котировки. А что если объединить их? И без статистики кажется, что такой вариант может пройти, а результаты предыдущего сезона только укрепляют нас в уверенности. Здесь коэффициент уже повыше — 2.10. Интересный и весьма реальный вариант.

Жёлтые карточки гостей

Важный рынок для нашего матча — ставки на предупреждения. В частности — на предупреждения «Локомотива». В прошлом сезоне москвичи в играх с «Зенитом» заработали, соответственно, три и четыре жёлтые карточки. Так что здесь ставка на ТБ 2.5 предупреждения железнодорожников вполне интересная. Коэффициент — 1.70.

Ещё один показатель, на который стоит обратить внимание — угловые. В прошлом сезоне команды на пару подали восемь и 10 корнеров. Поэтому с лёгким сердцем берём ТМ 10.5 углового за 1.73.

Равный матч!

Напоследок дадим вам ещё одну интересную наводку. В двух матчах прошлого сезона счёт по ударам в створ получился одинаковым — 3:3. Поэтому здесь можно проверить ставку на ничью по этому показателю. А коэффициент на неё, между прочим, очень высокий — 7.80! Ну или можно сыграть прагматичные ТМ 7.5 удара в створ за 2.77. Риск намного меньше, а коэффициент тоже очень приличный.

Мы рассказали о пари, которые выиграли во всех встречах между «Зенитом» и «Локомотивом» в прошлом сезоне. Посмотрим, перенесутся ли закономерности на сезон нынешний. Помните, что ставки — это не заработок. Играйте в своё удовольствие!