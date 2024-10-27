Кейн жаждет реабилитироваться за поражение от «Барселоны», а команда Головина идёт нога в ногу с «ПСЖ».

Экспресс с коэффициентом 11.15: «Бавария» в ярости, «Монако» метит в лидеры

В воскресенье продолжим наслаждаться красивым футболом. К нашей радости, сегодня состоится много интересных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.15.

Прогноз на матч «Бохум» — «Бавария»

Последнюю встречу «несгибаемые» проиграли «Хоффенхайму» (1:3). Это поражение стало для них третьим подряд в Бундеслиге. Также они уступили «Вольфсбургу» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (2:4). В этом сезоне «Бохум» может гордиться только одной ничьей. Остальные шесть матчей в первенстве он проиграл.

«Баварии» нечего бояться. Она будет настроена устроить разгром сопернику. А причина такому рвению – поражение от «Барселоны» (1:4) в минувшей встрече в Лиге чемпионов. Компани был очень расстроен и заявил, что такой плохой игре просто нет оправданий. Мюнхенцам нужна победа в Бундеслиге, чтобы вернуться на первое место, которое занял «Лейпциг». Но у «красных быков» сыграно на один матч больше.

Не постесняемся в этой встрече взять победу «Баварии» с форой (-2.5) за 1.95. У команды полно мотивации, чтобы побеждать. Сделать это будет несложно, учитывая, что соперник находится в ужасном состоянии.

Прогноз на матч «Ницца» — «Монако»

Франк Эз вместе с «орлятами» проводит плохой сезон. Безвыигрышная серия «Ниццы» во всех турнирах насчитывает шесть матчей. Что касается Лиги 1, то команда занимает место в середине таблицы. Предыдущие три встречи в первенстве завершились вничью – с «Лансом», «ПСЖ» и «Нантом».

«Монако» претендует на первое место в таблице Лиги 1. Команда набрала столько же очков, сколько парижане, но уступает по дополнительным показателям. С начала сезона монегаски не знают поражений. К предстоящей встрече подопечные Ади Хюттера подходят после победы в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» — 5:1.

Предлагаем поставить на победу «Монако» за 2.20. Команда находится в отличной форме, уверенно идёт за первым местом, не собираясь отпускать «ПСЖ». У «Ниццы» дела плохи. Даже ничья в этой встрече для команды Франка Эза выглядит чем-то невероятным.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Рома»

«Лилии» не проигрывают уже шесть матчей подряд во всех турнирах. В минувшей встрече они победили «Санкт-Галлен» (4:2) в Лиге конференций. В Серии А «Фиорентина» в последних двух матчах выиграла у «Милана» (2:1) и «Лечче» (6:0). Видно, в какой замечательной форме находится команда.

Про «Рому» такого же не сказать. Иван Юрич, сменивший Даниэле Де Росси, оказался под критикой из-за слабых результатов римлян. Виной тому послужила трёхматчевая безвыигрышная серия. Во время неё «волки» уступили «Эльфсборгу» (0:1) и «Интеру» (0:1), а вничью сыграли с «Монцей» (1:1). Благо в минувшей встрече «Роме» удалось обыграть «Динамо» (1:0) благодаря голу Артёма Довбика. Да и то с пенальти.

Поставим на победу «Фиорентины» за 2.60. «Лилии» набрали приличный ход, идут с беспроигрышной серией и смотрятся гораздо увереннее «Ромы». Римлянам нужно выдохнуть и поймать кураж. Иначе они будут спускаться всё ниже в таблице Серии А.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Бохумом» с форой (-2.5) за 1.95.

Ставка 2: победа «Монако» в игре с «Ниццей» за 2.20.

Ставка 3: победа «Фиорентины» в матче с «Ромой» за 2.60.

Общий коэффициент: 1.95 Х 2.20 Х 2.60 = 11.15.