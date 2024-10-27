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Филадельфия — Монреаль, прогноз на матч НХЛ 28 октября 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Филадельфия» — «Монреаль». Мичков будет вознаграждён за старания
Михаил Коробов
«Филадельфия» — «Монреаль»: прогноз на матч НХЛ
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Пока что усилий 19-летнего нападающего не хватает для побед, но у него всё ещё впереди.

28 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.07. Успех «Канадиенс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль» 28 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Монреаль» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (28.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. На 28 октября запланированы четыре матча. В одном из них на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии померяются силами местная «Филадельфия» и «Монреаль». Начало — в 2:00 мск.

У «Филадельфии» очень плохие результаты. Она выиграла только два из восьми матчей. Джон Торторелла точно ведёт команду к прогрессу? Тренер он очень опытный, но что-то дела совсем плохи. Порадовала только победа в игре с «Миннесотой» (7:4). Зрелищный матч получился!

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В целом же ситуация плачевная. «Филадельфия» неудовлетворительно провела прошлый сезон и смотрится совершенно неконкурентоспособно в текущем. В позитив можно занести разве что быструю адаптацию Матвея Мичкова. В восьми матчах за «Флайерз» он забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач.

19-летний нападающий возглавляет списки бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков. Россиянин делит первую строчку с Логаном Стэнковеном из «Далласа» и первое место среди снайперов с Шеймусом Кейси из «Нью-Джерси». В Америке восхищаются одарённым форвардом.

Мичков стал пятым игроком в истории «Филадельфии» в возрасте до 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых восьми встречах. Жаль только, что его индивидуальные достижения совершенно никак не помогают команде. «Флайерз» очень много пропускают.

В отличие от Матвея Мичкова, Иван Федотов начал свой путь в НХЛ очень плохо. Голкипер является одним из худших по показателю пропущенных голов выше ожидаемого. Самое страшное, что его сменщик — Самуэль Эрссон — ненамного надёжнее. Джон Торторелла в безвыходной ситуации.

Одно для «Филадельфии» хорошо — у грядущего соперника тоже всё очень плохо. Когда-то «Монреаль» был одним из сильнейших клубов НХЛ и по сию пору остаётся самым титулованным. Однако вот уже какой год клуб является одним из главных поставщиков очков.

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Перспективы для улучшения ситуации есть. «Канадиенс» планомерно ведут перестройку. Состав омолаживается, становясь при этом качественнее. Вопрос только в том, сколько ещё лет «Монреалю» потребуется для того, чтобы вновь стать завсегдатаем плей-офф НХЛ?

Начало нового сезона «Канадиенс» омрачила серьёзная травма обменянного у «Коламбуса» Патрика Лайне. Нападающий выбыл на срок от двух до трёх месяцев. Кто знает, может быть, если бы форвард не получил повреждение, «Монреаль» одержал бы больше двух побед в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

В целом нападение у «Канадиенс» имеет очень хороший потенциал. Тройка Коул Кофилд — Ник Судзуки — Юрай Слафковски регулярно доставляет большие проблемы защите и голкиперам соперников. Однако что касается обороны, то тут и у «Монреаля» проходной двор.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы с коэффициентом 2.10. Выявить фаворита не представляется возможным, потому что команды очень нестабильны и проблемны. Зато у обеих есть перспективные результативные форварды и напрочь отсутствует крепость в задней линии.

Для Мичкова встреча с «Монреалем» — отличная возможность улучшить индивидуальные показатели. Возможно, ему даже удастся стать одним из главных виновников победы. Главное — продолжать трудиться и выкладываться на полную. Работа обязательно вознаградится.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль» 28 октября 2024 года

Болельщикам «Филадельфии» остаётся только надеяться на то, что в будущем Торторелла сможет найти способ устранить огромные проблемы оборонительного плана. Пока что вся надежда на Мичкова и других нападающих. У «Монреаля» всё то же самое, только в профиль. С высокой долей вероятности грядущий матч подарит нам много голов.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.

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