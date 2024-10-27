«Филадельфия» — «Монреаль». Мичков будет вознаграждён за старания

Пока что усилий 19-летнего нападающего не хватает для побед, но у него всё ещё впереди.

28 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.07. Успех «Канадиенс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль» 28 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Монреаль» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (28.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 октября 2024, понедельник. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. На 28 октября запланированы четыре матча. В одном из них на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии померяются силами местная «Филадельфия» и «Монреаль». Начало — в 2:00 мск.

У «Филадельфии» очень плохие результаты. Она выиграла только два из восьми матчей. Джон Торторелла точно ведёт команду к прогрессу? Тренер он очень опытный, но что-то дела совсем плохи. Порадовала только победа в игре с «Миннесотой» (7:4). Зрелищный матч получился!

В целом же ситуация плачевная. «Филадельфия» неудовлетворительно провела прошлый сезон и смотрится совершенно неконкурентоспособно в текущем. В позитив можно занести разве что быструю адаптацию Матвея Мичкова. В восьми матчах за «Флайерз» он забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач.

19-летний нападающий возглавляет списки бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков. Россиянин делит первую строчку с Логаном Стэнковеном из «Далласа» и первое место среди снайперов с Шеймусом Кейси из «Нью-Джерси». В Америке восхищаются одарённым форвардом.

Мичков стал пятым игроком в истории «Филадельфии» в возрасте до 20 лет, кому удалось стартовать в НХЛ с 7+ очков в первых восьми встречах. Жаль только, что его индивидуальные достижения совершенно никак не помогают команде. «Флайерз» очень много пропускают.

В отличие от Матвея Мичкова, Иван Федотов начал свой путь в НХЛ очень плохо. Голкипер является одним из худших по показателю пропущенных голов выше ожидаемого. Самое страшное, что его сменщик — Самуэль Эрссон — ненамного надёжнее. Джон Торторелла в безвыходной ситуации.

Одно для «Филадельфии» хорошо — у грядущего соперника тоже всё очень плохо. Когда-то «Монреаль» был одним из сильнейших клубов НХЛ и по сию пору остаётся самым титулованным. Однако вот уже какой год клуб является одним из главных поставщиков очков.

Перспективы для улучшения ситуации есть. «Канадиенс» планомерно ведут перестройку. Состав омолаживается, становясь при этом качественнее. Вопрос только в том, сколько ещё лет «Монреалю» потребуется для того, чтобы вновь стать завсегдатаем плей-офф НХЛ?

Начало нового сезона «Канадиенс» омрачила серьёзная травма обменянного у «Коламбуса» Патрика Лайне. Нападающий выбыл на срок от двух до трёх месяцев. Кто знает, может быть, если бы форвард не получил повреждение, «Монреаль» одержал бы больше двух побед в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

В целом нападение у «Канадиенс» имеет очень хороший потенциал. Тройка Коул Кофилд — Ник Судзуки — Юрай Слафковски регулярно доставляет большие проблемы защите и голкиперам соперников. Однако что касается обороны, то тут и у «Монреаля» проходной двор.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы с коэффициентом 2.10. Выявить фаворита не представляется возможным, потому что команды очень нестабильны и проблемны. Зато у обеих есть перспективные результативные форварды и напрочь отсутствует крепость в задней линии.

Для Мичкова встреча с «Монреалем» — отличная возможность улучшить индивидуальные показатели. Возможно, ему даже удастся стать одним из главных виновников победы. Главное — продолжать трудиться и выкладываться на полную. Работа обязательно вознаградится.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль» 28 октября 2024 года

Болельщикам «Филадельфии» остаётся только надеяться на то, что в будущем Торторелла сможет найти способ устранить огромные проблемы оборонительного плана. Пока что вся надежда на Мичкова и других нападающих. У «Монреаля» всё то же самое, только в профиль. С высокой долей вероятности грядущий матч подарит нам много голов.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.