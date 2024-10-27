«Колорадо» — «Оттава». Георгиеву нашли замену

Россиянин потерял статус первого номера, но это — не конец света. Нужно сделать выводы и провести работу над ошибками.

28 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Оттава». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.77. Успех «Сенаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Оттава» 28 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Оттава» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.48. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Оттава Сенаторз» (28.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 октября 2024, понедельник. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 28 октября состоится четыре интересные встречи. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере померяются силами местный «Колорадо» и «Оттава». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

«Колорадо» очень плохо начал сезон — с четырёх поражений подряд. Корень проблемы заключался в большом количестве пропущенных шайб. Джареду Беднару удалось найти решение, но тренеру пришлось пойти на крайнюю меру. Он временно сделал 24-летнего Юстуса Аннунена первым вратарём команды.

Беднар выражал слова поддержки и давал шансы реабилитироваться Александру Георгиеву, но россиянин не оправдал доверия тренера. Он стал худшим вратарём текущего розыгрыша НХЛ по пропущенным голам выше ожидаемого. 28-летний голкипер возглавляет этот список с большим отрывом от преследователей.

Георгиеву нужно много работать для того, чтобы начать выигрывать конкуренцию у Аннунена. Финский вратарь в последних трёх матчах пропустил всего лишь четыре шайбы и совершил целых 75 сейвов. Почувствовав надёжность за спиной, полевые «Эвеланш» стали выступать увереннее и собраннее.

Результативность лидеров «Колорадо» начала окупаться. Кстати, у Натана Маккиннона и Кейла Макара в текущем сезоне нет ни одного матча без набранных очков. Отличное подспорье им составляет Микко Рантанен. В восьми встречах финский форвард забросил четыре шайбы и отдал девять голевых пасов.

В Денвере Маккиннон, Макар и Рантанен устроят «Оттаве» большое испытание на прочность. Пока не особо понятно, как влияет на «Сенаторз» назначение Трэвиса Грина на должность главного тренера. На предыдущих местах работы специалист оставил после себя негативное впечатление.

С «Оттавой» у Грина пока что всё 50 на 50. Команда выиграла четыре из семи матчей, что неплохо, но три победы одержала дома. На выезде «Сенаторз» победили «Юту» (4:0), у которой отчётливо наблюдается спад. Уступили они «Монреалю» (1:4) и «Вегасу» (4:6).

С одной стороны, «Оттава» может прибавить и попробовать побороться за получение путёвки в плей-офф. С другой – клубу с давних времён не хватает глубины состава. Обмен Линуса Улльмарка в межсезонье должен был решить давнюю проблему, но в матчах с «Монреалем» и «Вегасом» вратарь совершил только 44 сейва и пропустил девять шайб.

Стараний лидеров «Сенаторз», в том числе опытного ветерана Клода Жиру и неудержимого Брэди Ткачука далеко не всегда оказывается достаточно. Может быть, «Оттава» и сумеет навязать борьбу набравшему отличный ход «Колорадо», но маловероятно, что у подопечных Грина получится зацепиться за очки.

Заключить пари на победу «Эвеланш» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27. В том, что встреча получится результативной, не возникает сомнений. У обоих клубов отличное нападение, но нередко проваливается защита и подводят вратари.

Что касается Александра Георгиева, то есть уверенность, что в скором времени он наберёт форму и исправится за неудачное начало сезона. Поддержка тренерского штаба и регулярные тренировки должны помочь 28-летнему россиянину вернуть утраченные кондиции.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Оттава» 28 октября 2024 года

Джаред Беднар нашёл победную стратегию и вряд ли будет отклоняться от неё в ближайшее время. Клубу нужно навёрстывать упущенное в начале сезона. Поддержка домашних трибун поможет «Колорадо» победить испытывающую проблемы с выездами «Оттаву». В гостях «Сенаторз» зачастую много пропускают. Лидерам «Эвеланш» выпадает возможность улучшить и без того фантастические индивидуальные показатели.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.27.