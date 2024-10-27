СКА — «Сибирь». У Ротенберга и Кузнецова сумасшедший контакт

28 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. Шансы новосибирцев эксперты оценили в 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Сибирь» 28 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Сибирь» Новосибирск (28.10.2024)

28 октября в КХЛ состоятся две встречи. В самой поздней из них на льду стадиона «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге померяются силами местный СКА и «Сибирь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

СКА проиграл только 3 из 16 последних матчей. Команда на всех парах идёт к победе в регулярном чемпионате. Хотя пока что петербуржцы располагаются только на третьем месте в сводной таблице КХЛ. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет пять очков.

В последней встрече подопечные Романа Ротенберга одержали волевую победу над принципиальным соперником — «Спартаком» (5:2). Однако запомнилась не столько игра, сколько послематчевое интервью тренера СКА. Он раскритиковал болельщиков соперника за оскорбительные кричалки.

К противоречивым высказываниям Ротенберга многие уже привыкли. В конце концов, для болельщиков клуба главное — победы и большое количество заброшенных шайб. С последним у петербуржцев порядок, в частности благодаря бывшему нападающему «Вашингтона» Евгению Кузнецову.

В последнее время в выступлениях Кузнецова наблюдается положительная динамика. Нападающий установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в КХЛ — он набирает очки семь матчей подряд. Всего форвард в составе СКА провёл 16 игр, в которых забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач.

Если клуб из Санкт-Петербурга набрал хороший ход, то «Сибирь», наоборот, после отличного отрезка сезона угодила в чёрную полосу. Она выиграла только три из девяти последних матчей. Команда спустилась на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В последней встрече подопечные Вадима Епанчинцева дома уступили явному аутсайдеру — «Барысу» (1:3). Они показали крайне невнятный хоккей, проиграли совершенно по делу. Так транжирить моменты и большинство — это просто преступление, за которое должно следовать наказание.

Епанчинцев заявил, что никакой недооценки соперника не было. Он отметил, что главную роль в поражении сыграло перекладывание ответственности. Клуб из Новосибирска очень расстроил болельщиков. Ему необходимо сделать всё, чтобы исправиться.

Стоит отметить, что «Сибирь» является не самым удобным соперником для СКА. Клуб из Новосибирска выиграл четыре из восьми последних очных встреч. Причём трижды петербуржцы уступили дома. Ротенбергу и его помощникам необходимо хорошенько подготовиться.

Поставить на то, что СКА обыграет «Сибирь» и тотал будет больше 4.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Как ни посмотри, петербуржцы видятся фаворитами. У них лучше комплектация состава и результаты. На последнем отрезке сезона подопечные Ротенберга смотрятся очень уверенно.

Евгений Кузнецов отметил, что у него в хорошем смысле сумасшедший контакт с Романом Ротенбергом. Также нападающий заявил, что СКА — это топовый клуб во всём мире, в том числе в плане организационных моментов. Он очень воодушевлён и настроен дальше стараться приносить как можно больше пользы.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Сибирь» 28 октября 2024 года

СКА набрал отменный ход. Он много забивает и уверенно обыгрывает всех подряд. У «Сибири» отчётливо проглядывается спад. У неё есть опыт отнятия очков у петербуржцев, но в нынешних реалиях команда Романа Ротенберга видится фаворитом. Она банально сильнее и лучше в игровых аспектах.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.