«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Кучеров и Василевский — хоккейные асы

Россияне не перестают будоражить Америку. Ими только и успевают восхищаться.

29 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «Предаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 29 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» (29.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. На 29 октября запланировано много интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Амали-Арена» «Тампа-Бэй» примет «Нэшвилл». Начало — в 2:30 мск.

У «Тампа-Бэй» пока только три поражения. Два из них она потерпела на выезде. Дома команда уступила здорово начавшей сезон «Миннесоте» (2:4). Реабилитировались «Лайтнинг» моментально, разгромив «Вашингтон» (3:0). «Кэпиталз» подходили ко встрече с пятиматчевой беспроигрышной серией.

Первой звездой матча с «Вашингтоном», а заодно и второй звездой игрового дня в НХЛ был признан Андрей Василевский. Он совершил 30 сейвов и оформил шат-аут. 30-летний вратарь вышел на пятое место по играм «на ноль» в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских голкиперов. На его счету уже 35 «сухарей».

Также в матче с «Вашингтоном» записал на свой счёт голевой пас Никита Кучеров. Он набирал очки во всех восьми встречах текущего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ. Ещё четыре результативные игры – и нападающий обновит рекорд франшизы по количеству матчей с набранными очками со старта сезона, установленный им же в сезоне-2017/2018.

Прекрасная форма Василевского и Кучерова — ключ к успеху «Тампы». В прошлом сезоне россияне чуть ли не в одиночку вытащили команду в плей-офф НХЛ. Теперь у них больше свободы для творчества и влияния на результаты. «Лайтнинг» здорово укрепили глубину состава.

«Нэшвилл» в межсезонье тоже не бездельничал. Его состав пополнили бывший лидер и капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, легенда «Вегаса» Джонатан Маршессо, а также топовый защитник Брэди Шей и ещё несколько качественных игроков.

На бумаге «Предаторз» стали сильнее, но по факту пока что положительных изменений приобретение известных хоккеистов не приносит. «Нэшвилл» начал сезон с пяти поражений подряд. После этого он обыграл «Бостон» (4:0), «Чикаго» (3:2) и «Коламбус» (4:3 ОТ), однако от побед не веет позитивом.

«Бостон» очень нестабилен, плюс ему испортили матч необязательные удаления. Ну а «Чикаго» и «Коламбус» — одни из главных аутсайдеров лиги. И то у «Предаторз» с ними возникли серьёзные трудности. Ещё повезло, что «Блэкхоукс» и «Блю Джекетс» не воспользовались своими моментами.

Стивен Стэмкос совсем зачах без зрячих передач Никиты Кучерова. В восьми матчах в составе «Нэшвилла» 34-летний нападающий не записал на свой счёт ни одного голевого паса и забросил всего лишь одну шайбу. У него достаточно поводов скучать по выступлениям за «Лайтнинг».

Заключить пари на победу «Тампа-Бэй» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. «Нэшвиллу» нечем крыть козыри «Лайтнинг». Номинально успешное межсезонье «Предаторз» превратилось в настоящее наказание.

Возможно, по ходу сезона «Нэшвилл» сумеет обрести себя, но к первому в сезоне матчу с бывшим клубом Стивен Стэмкос подходит с очень низкими шансами на победу. Как командная, так и индивидуальная игра хоккеистов «Тампа-Бэй» лучше, чем у «Предаторз».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» 29 октября 2024 года

У «Тампа-Бэй» хорошие результаты. Её лидеры в ударе, они делают результат. Дома «Лайтнинг» должны уверенно обыграть испытывающий серьёзные трудности «Нэшвилл». Стивен Стэмкос не в силах помешать Никите Кучерову и Андрею Василевскому добыть очередную победу.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.14.