«Колорадо» — «Чикаго». Без Георгиева получается лучше

Российскому голкиперу нужно загладить вину за ужасное начало сезона. Грядущий матч подходит как нельзя кстати.

29 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Чикаго». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Чикаго» 29 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» (29.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 октября 2024, вторник. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. На 29 октября запланировано много интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере «Колорадо» примет «Чикаго». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Колорадо» встал на путь исправления, выиграв пять матчей подряд. Хвалить Джареда Беднара рано. Ему предстоит провести много часов за работой по устранению неполадок. Впереди у «лавин» сложный отрезок сезона. Тренеру нужно как можно скорее добиться улучшения командной игры.

Основная проблема, которая была не особо заметна в пяти выигранных встречах из-за невысокого уровня соперников, – хронического характера. Заключается она в чрезмерно атакующем стиле. Собственно, а какой у Беднара есть выбор? У него в составе один из самых техничных и результативных защитников лиги — Кейл Макар.

Раньше Беднару помогал сохранять баланс Валерий Ничушкин. Россиянин проделывал большой объём черновой работы, облегчая жизнь Александру Георгиеву. Голкиперу необходимо запастись терпением и больше тренироваться, потому что нападающий ещё долго будет отбывать дисквалификацию.

Пока что сезон для Георгиева складывается просто ужасно. Беднар вступился за вратаря и поддержал его. В предстоящем матче тренер может дать Александру шанс на искупление, а также выделить побольше игрового времени молодёжи.

«Чикаго» — явный аутсайдер. Руководство клуба смотрит в далёкое будущее, строя команду вокруг Коннора Бедарда, обладающего большим потенциалом. 19-летний канадец выделяется прекрасным пониманием игры и катанием. Он читает происходящее на льду на несколько ходов вперёд.

Вундеркинд регулярно набирает очки. В текущем сезоне на его счету уже три заброшенные шайбы и шесть результативных передач. Защитникам всё время нужно быть начеку, внимательно следить за Коннором. Категорически противопоказано давать нападающему пространство.

Однако насколько бы ни был особенным Коннор Бедард, «Блэкхоукс» далеко до выхода в плей-офф НХЛ. Они выиграли только два из девяти матчей. Сначала победили очень плохо начавший сезон «Эдмонтон» (5:2), а затем замыкающий сводную таблицу «Сан-Хосе» (4:2).

Прошлый сезон «Чикаго» тоже провёл плохо. Ему требуется ещё более основательное укрепление состава качественными хоккеистами, у которых будет хорошее взаимопонимание с Бедардом. Пока что бо́льшая часть стараний одарённого канадца проходит даром.

«Чикаго» постоянно проигрывает. Если бы Люк Ричардсон лучше структурировал игру подопечных в обороне, дела у команды обстояли бы значительно лучше. В девяти матчах «Блэкхоукс» пропустили 31 шайбу. Поставить на то, что «Колорадо» их обыграет и тотал будет больше 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.16.

«Блэкхоукс» проиграли в основное время четыре последних матча с общим счётом 9:17, хотя три из этих игр проходили в Чикаго. На выезде команда Люка Ричардсона вряд ли сумеет отнять очки у раздухарившегося «Колорадо».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Чикаго» 29 октября 2024 года

«Чикаго» продолжает болтаться на дне сводной таблицы НХЛ, живя мечтами о светлом будущем. «Колорадо» лучше во всём. Плюс у «Эвеланш» преимущество в виде домашних трибун. У них есть все шансы на победу.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.16.