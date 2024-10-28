«Ак Барс» — «Металлург». Андрей Разин возьмёт реванш за 0:5

29 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» будет играть с «Металлургом» на льду «Татнефть-Арены». Начало – в 19:30 мск. Сложно выделить фаворита в таком матче, но нужно делать выбор.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 29 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение казанцам. Поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 2.07. Шансы магнитогорцев оценили в 3.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.18, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.68. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (29.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Металлургом» всего одно очко. Правда, есть одно но. Казанцы провели 17 игр, а магнитогорцы — 21. В последних пяти очных встречах четыре раза побеждали «барсы». Пока кажется, что преимущество на их стороне, однако попробуем копнуть глубже, так ли это.

Как и полагается, основную работу на льду проделывает первое звено «Ак Барса». Анвар Гатиятулин сколотил классную тройку нападающих: Петан — Барабанов — Яшкин. Поэтому, когда канадец получил травму, многие посчитали, что результаты казанцев станут хуже. Как бы не так.

Вместо Ника главный тренер казанского клуба поставил Кирилла Семёнова — и не ошибся. Благодаря его великолепной игре «Ак Барс» одержал две победы подряд в матчах с «Адмиралом» (2:0 и 4:2).

В первой встрече 30-летний нападающий стал автором обеих шайб, а во второй — отдал две результативные передачи. После таких успехов россиянина Гатиятулину придётся задуматься, а не оставить ли эту тройку в таком виде даже после выздоровления Петана.

Возможно, именно эти вынужденные изменения помогли «барсам» воспрянуть духом. До двух побед подряд над «моряками» подопечные Гатиятулина проиграли четыре из пяти встреч. Уступили они «Амуру» (1:2), «Сибири» (3:6), «Спартаку» (0:3) и «Трактору» (1:3). Победил «Ак Барс» на этом отрезке только «Металлург», но как! Он крупно выиграл у магнитогорцев всухую – 5:0.

Несомненно, у подопечных Андрея Разина будет большая мотивация поквитаться за это поражение. Особенно на фоне невзрачных и нестабильных выступлений. Действующий обладатель Кубка Гагарина проводит далеко не лучший сезон. Главный тренер выслушивает огромное количество критики в свой адрес, но держится.

Последние восемь матчей «Металлург» в шахматном порядке чередует победы и поражения. Давненько «Магнитка» не выигрывала две встречи подряд. На этом отрезке подопечные Разина обыграли московское «Динамо» (5:3), «Авангард» (4:2), минское «Динамо» (2:0) и «Куньлунь» (4:2).

Уступили магнитогорцы «Торпедо» (4:5), «Ак Барсу» (0:5), «Витязю» (0:2) и в минувшей встрече проиграли «Авангарду» (2:3 ОТ). Причём у Никиты Михайлиса был шанс выиграть этот матч для «Металлурга». В овертайме он получил возможность реализовать штрафной буллит, но нападающий не справился с этой задачей.

С уверенностью можно сказать только одно – дела у «Магнитки» очень плохи. Если реально поверить в то, что «Металлург» продолжит в шахматном порядке сменять победы на поражения, то после того, как он уступил омичам, должен выигрывать в предстоящей встрече у «Ак Барса». Насколько это возможно?

Шансы действительно есть. Не будем сильно нахваливать казанцев за две победы в матчах с «моряками». Это не того уровня соперник. У «Магнитки» будет нешуточная мотивация взять реванш за недавнее крупное поражение, а также реабилитироваться за плохую игру в минувшей встрече с омичами. Возьмём ставку на то, что «Металлург» не проиграет, за 1.75. Уж очень интересный коэффициент предлагают букмекеры.

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.75.