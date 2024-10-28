«Спартак» — «Витязь». Алексей Жамнов загладит вину

29 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Витязем» на льду арены «Мегаспорт». Начало – в 19:30 мск. Одно можно сказать уверенно — в этом матче эмоции будут зашкаливать.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Витязь» 29 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.57. Шансы «богатырей» оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Витязь» (29.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Красно-белые уже прилично отстают от возглавляющего таблицу Западной конференции «Локомотива». Дистанция увеличилась до 11 очков. Хотя у «Спартака» ещё есть две игры в запасе, но они не поменяют ситуацию. Подопечные Алексея Жамнова могут играть лучше. Тогда в чём же дело?

На днях было объявлено о прекращении сотрудничества с тренером защитников Игорем Улановым, хотя до этого момента Жамнов говорил, что никаких перестановок в тренерском штабе не ожидается. Странно.

Красно-белые проиграли две последние встречи. Они уступили «Адмиралу» (3:4 ОТ) на выезде. Стоит отметить, что никому не даётся легко выезд на Дальний Восток. «Спартаку» хотя бы удалось зацепиться за ничью в основное время. Обидно лишь, что москвичи вели 3:0, но растеряли преимущество, а овертайм начали в меньшинстве. «Моряки» воспользовались шансом и реализовали большинство.

В минувшем матче «Спартак» потерпел поражение от СКА (2:5). Вновь та же картина. Красно-белые вели после первого периода со счётом 2:0, но не удержали преимущество. Вроде и играли более-менее организованно, однако попали под каток.

У «Витязя» просматриваются улучшения. Павел Десятков оказался тем тренером, который способен сделать из аутсайдера непредсказуемую команду. Жаль, что «богатыри» не только удивляют победами в матчах с серьёзными клубами, но и разочаровывает поражениями.

Например, в последних пяти встречах «Витязь» проиграл трижды. Уступил «Автомобилисту» (1:3) и минскому «Динамо» (1:2) – это нормально. Но поражение с унизительным счётом 1:8 от СКА – это другое. В такие моменты невольно переживаешь за состояние игроков. Впрочем, они оказались с железным характером.

В последнем матче «богатыри» неожиданно обыграли набравшее хороший ход «Торпедо» — 2:1. Эта победа стала волевой. Неплохо подопечные Павла Десяткова играют на выездах. В последних пяти гостевых матчах они одержали четыре победы. Но, за исключением автозаводцев, уровень соперников был слабоват.

«Спартак» должен обыгрывать «Витязь». Команда в целом в отличной форме, просто ей не хватает стабильности. А ещё результативности от звёздной тройки Голдобин – Порядин – Морозов. От первого звена ждали большего на старте регулярного чемпионата.

Пока радует только Павел, набирающий очки в четырёх встречах подряд. Остальным нужно равняться на него. В качестве ставки возьмём победу красно-белых с форой (-1.5) за 1.95. «Спартак» должен обыгрывать на домашнем льду такого соперника.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.