«Торпедо» — ЦСКА. Воробьёв рано выдохнул

Две победы над аутсайдерами ничего не меняют. Профессор устроит армейцам испытание.

29 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.38. Шансы нижегородцев эксперты оценили в 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 29 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.33, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — ЦСКА Москва (29.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

29 октября в КХЛ состоится много интересных встреч, но среди прочих выделяется матч, в котором померяются силами «Торпедо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Игорь Ларионов продолжает развивать свои идеи в «Торпедо». Уже будет непривычно смотреть матч с участием автозаводцев, если команда не станет показывать динамичного открытого хоккея с акцентом на нападение. А ведь когда-то такой стиль казался авантюрным.

Ларионов разрушил много стереотипов. Созданная Профессором команда непредсказуема и опасна. У нижегородцев случались спады и неприятные истории, но редко. Автозаводцы практически всегда боеспособны и нацелены на достижение наилучших показателей.

В текущем розыгрыше регулярки нижегородцы провели больше всех выездных матчей и добыли в них отличные результаты. Подопечные Ларионова выиграли 7 из 12 гостевых встреч, а также один раз уступили в овертайме. Поддержка домашних трибун даст им преимущество в предстоящей игре.

Нужно отметить, что на матчи с ЦСКА у Ларионова прекрасно получается настраивать хоккеистов. Нижегородцы выиграли четыре из восьми последних очных встреч в регулярном чемпионате КХЛ. И это несмотря на то, что бо́льшая часть игр проходила в Москве.

В текущем тонусе ЦСКА будет сложно избежать поражения. Армейцы очень плохо проводят сезон. Расставание с Сергеем Фёдоровым и с некоторыми важными хоккеистами сильно ударило по амбициям одного из самых титулованных клубов КХЛ. Хоть бы он не оказался за бортом плей-офф.

У москвичей получается набирать очки только в матчах с явными аутсайдерами и со столь же нестабильными соперниками. Да и то не на регулярной основе. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков отметил, что у армейцев только одно звено играет ярко, а ко всем остальным есть вопросы.

Видно, что ЦСКА выступает с желанием. Да только одними мотивирующими словами и подбадриванием игроков Илья Воробьёв ничего не добьётся. Есть надобность в совершенствовании ряда аспектов хоккея армейцев, особенно это касается игры в обороне.

Москвичи очень много пропускают, несмотря на старания Ивана Просветова и его сменщиков. Нередко вратари совершают более 30 сейвов, но не всегда этого оказывается достаточно. Такое чувство, что защита совершенно не помогает голкиперам выполнять свою работу.

Не исключено, что такими темпами Илья Воробьёв вскоре потеряет работу. Уже ходили слухи, что он может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Поражение в грядущем матче вновь заставит руководство ЦСКА задуматься. Поставить на итоговую победу «Торпедо» можно с коэффициентом 2.00.

Армейцы выиграли всего 9 из 20 матчей, и если они не побеждают в основное время, то зачастую теряют очки. Москвичи показывают менее качественный и интересный хоккей, чем нижегородцы. Игорь Ларионов в тактическом плане выглядит сильнее Ильи Воробьёва.

В последних двух встречах москвичи победили «Амур» (7:0) и «Куньлунь» (4:3 ОТ). Воробьёв сказал, что команда вздохнула с облегчением. Не рано ли? В соперниках были явные аутсайдеры, и то с «драконами» возникли проблемы. До этого армейцы потерпели четыре поражения подряд.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 29 октября 2024 года

Автозаводцы всегда подходят к матчам с ЦСКА отлично заряженными. Поддержка родных болельщиков повышает их шансы на победу. У армейцев есть желание, но с Ильёй Воробьёвым сварить кашу сложно. Уже прошло немало времени, а тренер до сих пор не устранил бо́льшую часть проблем.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.00.