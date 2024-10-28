«Милан» — «Наполи». Кто лидер? Хвича Кварацхелия лидер!

Понедельник — день тяжёлый, а эта рабочая неделя ещё и длиннее на один день. Плохие новости на этом не заканчиваются, ведь еврокубки решили взять паузу. Впрочем, не спешите расстраиваться. Во вторник, 29 октября, нас ждёт крутейшее противостояние «Милана» и «Наполи». Матч 10-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Милан» — «Наполи» 29 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Наполи» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 — около 33% вероятности. На ничейный исход можно найти коэффициент в районе 3.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Так что неудивительно видеть наиболее вероятным ничейный счёт 1:1. При этом эксперты допускают минимальную победу одной из сторон, хотя и с меньшей долей вероятности.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» (29.10.2024)

Почему предстоящий матч должен стать крутым? Хотя бы потому, что встречаются два гранда итальянской Серии А. И если «Милан» пока буксует, находясь на восьмой строчке, то «Наполи» заслуженно лидирует, набрав 22 из 27 возможных очков. Кстати, это лучший результат среди всех участников. У ближайшего преследователя «Ювентуса» на четыре очка меньше.

Однако очные встречи миланцев и неаполитанцев в принципе получаются яркими. В шести предыдущих случаях наблюдались и разгромная победа «россонери» со счётом 4:0, и гостевой успех «адзурри», и результативная ничья со счётом 2:2. С учётом нынешнего состояния обоих коллективов, есть все основания ждать мини-представление снова.

«Милан» довольно посредственно проводит выезды. За пять игр в гостях во всех турнирах одержал одну победу над «Интером» (2:1), но потерпел три поражения с общим счётом 2:5. Зато на своём поле подопечные Паулу Фонсеки хороши — шесть домашних игр и четыре победы при ничьей с «Торино» (2:2) и единственным поражением от «Ливерпуля» (1:3).

Кроме того, на выходных гостевой матч с «Болоньей» был отменён из-за наводнения. Так что миланцы получили на несколько дней отдыха больше. В сумме с домашней обстановкой это может стать козырем. Впрочем, у «Наполи» есть своя сильная карта. Речь, конечно, же про Антонио Конте, вместе с которым клуб вновь претендует на чемпионство.

Во-первых, неаполитанцы идут на пятиматчевой победной серии и в принципе не проигрывают в этом сезоне. Во-вторых, относительно скромные достижения атакующих футболистов удаётся компенсировать надёжной обороной. За 11 матчей в нынешнем сезоне команда из Неаполя пропустила только два гола, один из которых — с пенальти. Ого!

Разумеется, у «Милана» с реализацией при Фонсеке всё не так уж плохо, удаётся регулярно забивать. Даже в Лиге чемпионов. На своём поле клуб будет оказывать давление. Однако, с учётом более впечатляющего состояния «Наполи», логично ждать больше эмоций и борьбы, чем голов. При этом, конечно, гости не должны проиграть с такой своей стабильностью. Отсюда комбинированная ставка.

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.