«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Постекоглу воспользуется халатностью Гвардиолы

Длинная рабочая неделя продолжается. Еврокубки взяли паузу, но на буднях будет чем себя порадовать. В среду, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск. На кону — выход в четвертьфинал.

Что ждут букмекеры от матча Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 30 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Тоттенхэма» по итогам 90 минут идёт за 3.00 — около 33%. А ничейный исход можно найти за 3.80.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча 1/8 финала Кубка лиги Англии получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45 (почти 70% вероятности). Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1 после двух таймов.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (30.10.2024)

Как же повезло «Тоттенхэму», что матч с таким грозным оппонентом, как «Манчестер Сити», выпало проводить на домашнем стадионе. Лондонский клуб проиграл две последние встречи на выезде куда более слабым соперникам — «Брайтону» (2:3) и «Кристал Пэлас» (0:1). А на своём поле идёт на серии из четырёх побед, в том числе и в Лиге Европы. Контраст действительно серьёзный.

Вторая хорошая новость для Ангелоса Постеколгу и его подопечных заключается в том, что Хосеп Гвардиола заявил о желании перетасовать состав. По словам наставника, для «Манчестер Сити» предстоящая встреча не так важна, как последующие две в чемпионате Англии и ещё одна в Лиге чемпионов. То есть шансы на успех у хозяев повышаются.

Тем более что «шпоры» регулярно доставляют «горожанам» неприятности в очных встречах. Например, с августа 2021 года соперники встретились в разных турнирах семь раз. На данном отрезке случилась одна ничья со счётом 3:3, а также по три раза выиграла каждая сторона. Так что ни о каком перевесе в чью-либо пользу речи не идёт.

Конечно, «Манчестер Сити» выглядит поинтереснее. Во-первых, вернул себе лидерство в АПЛ, воспользовавшись осечкой главных конкурентов в лице «Арсенала» и «Ливерпуля». Во-вторых, по итогам трёх туров плотно сидит в топ-8 общей таблицы Лиги чемпионов, забив суммарно девять мячей. В-третьих, состав у него более звёздный.

Чего стоит один только Эрлинг Холанд. Норвежский форвард с запасом возглавляет гонку бомбардиров и продолжает регулярно забивать. «Тоттенхэм» подобным футболистом похвастаться не может, ведь в клубе забивают по-другому. Однако тоже забивают! К слову, больше «шпор» (18 мячей) в чемпионате Англии за девять туров отличились лишь две команды — «Манчестер Сити» (20) и «Челси» (19).

Всё это ведёт к тому, что «Тоттенхэм» вполне может дать бой «Сити» в предстоящем матче. За последние две встречи в АПЛ и Лиге чемпионов «горожане» не пропустили на разу, но огрехи в обороне у них случаются чаще, чем может показаться. Даже дома от не самого крепкого «Фулхэма» пропустили дважды. А потому ставка 1Х + ТБ 1.5 мяча выглядит интересно.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Тоттенхэм» не проиграет за 1.92.