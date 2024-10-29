«МЮ» — «Лестер». Тен Хаг уволен, но от Варди это не спасёт

Длинная рабочая неделя продолжается. Еврокубки взяли паузу, но на буднях будет чем себя порадовать. В среду, 30 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. На кону — выход в четвертьфинал.

Что ждут букмекеры от матча Кубка английской лиги «МЮ» — «Лестер» 30 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 72% вероятности. Победа «Лестера» по итогам 90 минут идёт с коэффициентом 8.50 (11% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.30.

Вместе с тем аналитики ожидают высокую результативность в предстоящем матче. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.40. Впрочем, если забьют обе команды, сыграет лишь коэффициент 1.90. А наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (30.10.2024)

Пока Эрик тен Хаг отрицал и игнорировал разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:3) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги, результаты «Манчестер Юнайтед» под его руководством лучше не становились. Встреча со «шпорами» состоялась в конце сентября, и за прошедший с тех пор месяц «красные дьяволы» успели провести пять матчей в разных турнирах.

Итоги, прямо скажем, близки к удручающим для команды с такой историей. Нет, поражений на данном отрезке не так уж много — всего одно, если быть точным. Накануне кубковой игры манкунианцы уступили в АПЛ «Вест Хэму» (1:2). Дело тут больше в том, что победа тоже всего одна — над «Брентфордом» (2:1) в предпоследнем туре чемпионата Англии.

Да, в Лиге Европы «МЮ» попались крепкие оппоненты, с именем. Однако если хочешь претендовать на трофей, то надо выиграть даже у «Порту» (3:3) с «Фенербахче» (1:1). Ну или хотя бы не терять очки с командами калибра «Твенте» (1:1). В итоге манчестерский клуб и в АПЛ на 14-м месте, отстав от лидеров на десяток очков, и в Лиге Европы лишь в середине.

С таким началом, конечно, будет трудно рассчитывать на трофеи. Судя по всему, в клубе это понимают. А иначе как объяснить увольнение Эрика тен Хага? Да, руководство всё-таки не выдержало и отправило нидерландца в отставку. Временно его заменит Руд ван Нистелрой, в прошлом — легенда клуба. А потому настрой на матч Кубка английской лиги должен быть серьёзный.

В прошлый раз, как мы помним, досталось скромному «Барнсли» — «Манчестер Юнайтед» выиграл на прошлой стадии со счётом 7:0. Вот только теперь соперник куда сложнее. Рассчитывать на разгром всухую будет тяжело. Выступление «Лестера» в этом сезоне пока что нельзя охарактеризовать однозначно. Но и стыдиться вернувшейся из Чемпионшипа команде особо нечего.

Во-первых, «лисы» отстают от того же «МЮ» в АПЛ всего на два очка. Во-вторых, дошли до 1/8 финала Кубка английской лиги. Хотя более важно то, что они продолжают забивать на уровне АПЛ. «Арсенал» (2:4) получил дважды, «Борнмут» (1:0) и «Ноттингем» (1:3) — по одному мячу, а «Саутгемптон» (3:2) вообще вытащил три мяча из сетки собственных ворот, хотя вёл в счёте 2:0. Отдельно стоит отметить Джейми Варди, который в свои 37 лет держит марку.

Всё это говорит о том, что «Лестер» себя покажет в предстоящем матче. «Манчестер Юнайтед», вероятно, активно начнёт на правах хозяина поля и даже откроет счёт. Скорее всего, увольнение главного тренера взбодрит футболистов. Однако у гостей есть все шансы забить в ответ, воспользовавшись крайне нестабильной обороной манчестерского клуба.

Ставка: обе забьют за 1.92.