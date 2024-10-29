Экспресс с коэффициентом 6.85: Никита Гусев приведёт «Динамо» к победе

Сегодня наше внимание будет обращено на встречи в регулярном чемпионате КХЛ. Не сомневаемся, что нас ждёт много интересного. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.85.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Результаты нижнекамского клуба становятся хуже с каждым новым игровым днём. «Волки» выиграли только один из семи последних матчей. Победили они «Ладу», но скромно – 2:1. Проиграл «Нефтехимик» на этом отрезке «Сибири» (1:2), СКА (2:3 ОТ), «Торпедо» (4:5 ОТ и 1:3), минскому «Динамо» (1:4) и в минувшей встрече потерпел поражение от «Автомобилиста» (2:3). Кажется, запал команды исчерпан.

Но у «Лады» в целом дела не намного лучше. Тольяттинский клуб даже не попадает в зону плей-офф. Да, в последних матчах подопечные Олега Браташа добыли результаты лучше, чем «волки». Однако нужно учитывать, что и календарь у них был проще. Обыгрывала «Лада» в последних восьми матчах «Адмирал», «Сибирь» и «Амур». Две последние встречи тольяттинцы проиграли – «морякам» (3:5) и «Трактору» (1:2 ОТ).

В этом году «Нефтехимик» и «Лада» встречались шесть раз. И вот что бросается в глаза – в пяти очных матчах обе команды забрасывали больше 1.5 шайбы. Поставить на этот исход можно за 1.83. Так и сделаем, потому что определить фаворита в такой игре невозможно. Силы равны.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Рыси» показывают отличный хоккей, но могли расслабиться, ведь в последнее время играют с аутсайдерами. С одной стороны, это хорошо, ведь можно набирать очки. С другой — команда может растерять тонус. Последние четыре встречи «Северсталь» выиграла — у «Адмирала», дважды у «Амура», а также у «Сибири».

Минское «Динамо» карабкается, как может. Подопечные Дмитрия Квартальнова чередуют победы и поражения в шахматном порядке. В последних шести встречах они обыграли ЦСКА (5:4 ОТ), «Нефтехимик» (4:1) и «Витязь» (2:1), а уступили – «Металлургу» (0:2), «Барысу» (1:2) и «Локомотиву» (2:3).

Для «зубров» игра с «Северсталью» может быть особенной. Последние две очные встречи выиграли «рыси», поэтому у минчан будет стимул взять реванш. Да, побеждали подопечные Андрея Козырева не особо уверенно – 3:2 и 3:2 Б. Но выиграть у них дома – та ещё задача. На своём льду череповчане побеждали в шести из восьми встреч этого сезона. Выиграют и на этот раз. Поставим на итоговую победу «рысей» за 1.80.

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Амур»

Бело-голубые набрали приличный ход. Они выиграли четыре из пяти последних встреч. Причём это были далеко не проходные соперники, а самые серьёзные. «Динамо» победило «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0), «Торпедо» (3:2 Б) и «Автомобилист» (2:1). Уступили подопечные Кудашова только «Локомотиву», но не без борьбы – 3:4 Б. Никита Гусев не остаётся без результативных действий в пяти последних встречах. Дела налаживаются.

У «Амура» всё плохо. Он находится на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции. Больше чем хабаровчане в этом сезоне пропускает только «Куньлунь». «Тигры» проиграли шесть последних матчей. Предыдущие три встречи и вовсе всухую – ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5) и «Северстали» (0:3).

Берём уверенную победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.08. Думается, ничего сенсационного произойти не должно. «Амур» в кризисе, а бело-голубые набрали приличный ход и выступят дома.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забросят больше 1.5 шайбы в игре «Нефтехимик» — «Лада» за 1.83.

Ставка 2: итоговая победа «Северстали» в игре с минским «Динамо» за 1.80.

Ставка 3: победа московского «Динамо» с форой (-1.5) в матче с «Амуром» за 2.08.

Общий коэффициент: 1.83 Х 1.80 Х 2.08 = 6.85.