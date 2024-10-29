«Питтсбург» — «Миннесота». Время Малкина прошло, Капризова — настало

Нападающий «Уайлд» в последних пяти матчах набрал 11 очков, в то время как «Пингвинз» потерпели пять поражений подряд.

30 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» 30 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» (30.10.2024)

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На 30 октября запланировано много интересных встреч в регулярном чемпионате НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург» примет «Миннесоту». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Питтсбург» подходит ко встрече с пятиматчевой безвыигрышной серией. «Пингвинз» уже не на шутку разозлены постоянной потерей очков из-за большого количества ошибок. Сидни Кросби призывает партнёров по команде хотя бы проводить хорошие смены после оплошностей или пытаться вернуть импульс, не усугубляя положение.

Слова капитана и пример Евгения Малкина не оказывают позитивного воздействия на «Пингвинз». 38-летний россиянин как будто обрёл вторую молодость. В последнем матче с «Ванкувером» (3:4) он поучаствовал во всех трёх голах — отдал две результативные передачи и забросил шайбу.

Забил Малкин в излюбленной манере. Он начал атаку практически от своих ворот, подхватил шайбу в средней зоне и эффектным финтом обыграл голкипера соперника. Евгений провёл потрясающий матч, но за 65 секунд в первой половине второго периода все его старания были перечёркнуты.

Пожалуй главным антигероем матча с «Ванкувером» стал один из самых дорогих защитников НХЛ — Эрик Карлссон. Он был на льду во время всех трёх пропущенных за 65 секунд шайб. По показателю полезности среди игроков своего амплуа в лиге швед занимает четвёртое место с конца.

Если бы кто-нибудь из лидеров «Миннесоты» выступал столь же плохо, как Карлссон, «Уайлд» тоже располагались бы в нижней части сводной таблицы НХЛ. Однако Джон Хайнс на удивление здорово подготовил команду к сезону. Она проиграла только один из восьми матчей в основное время и одержала пять побед.

На каком-то невероятном уровне Кирилл Капризов. Впервые в карьере он оформил серию из пяти встреч с минимум двумя очками в каждой. В восьми матчах россиянин забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач. Вместе с Матсом Цуккарелло он деклассирует оборону соперников.

Только в одной из восьми встреч «Уайлд» забросили меньше трёх шайб — в игре с возглавляющим сводную таблицу НХЛ «Виннипегом» (1:2 ОТ). Даже Сергей Бобровский и Андрей Василевский оказались не в силах остановить Капризова. «Миннесота» победила «Флориду» (5:1) и «Тампа-Бэй» (4:2).

«Уайлд» уже порядком соскучились по поддержке родных трибун и устали от частых перелётов. Предстоящий матч станет для них седьмым в гостях подряд. Тем не менее Кирилл Капризов и другие ведущие хоккеисты «Миннесоты» не выглядят обессиленными. У них ещё есть запас прочности.

Заключить пари, что «Уайлд» одержат итоговую победу в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Шикарное выступление Малкина во встрече с «Ванкувером» не даёт никаких гарантий. Хорошие матчи у Евгения чередуются с неудачными.

С другими лидерами «Пингвинз» ситуация ещё хуже. Ладно Эрик Карлссон, но Сидни Кросби тоже подаёт партнёрам плохой пример. Капитан «Питтсбурга» в последних пяти матчах не забросил ни одной шайбы и отдал только одну результативную передачу.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Миннесота» 30 октября 2024 года

«Питтсбург» мотивирован прервать череду поражений, но как встать на путь исправления, если многие хоккеисты пребывают в плохой форме и нестабильны? «Миннесота» во всём смотрится значительно лучше, чем «Пингвинз». Хорошие результаты прекрасно отражают качество игры и готовность «Уайлд» к грядущей встрече.

Ставка: победа «Миннесоты» за 1.80.