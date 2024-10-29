«Вашингтон» — «Рейнджерс». Панарин затмит Овечкина

30 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 30 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (30.10.2024)

На 30 октября запланировано много интересных встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в померяются силами «Вашингтон» и «Рейнджерс». Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

После пяти побед подряд «Вашингтон» получил отрезвляющую пощёчину. «Столичные» без шансов уступили «Тампа-Бэй» (0:3). «Кэпиталз» показали хороший хоккей, но это был матч имени Андрея Василевского. Голкипер «Лайтнинг» совершил 30 сейвов и оформил 35-й шат-аут в карьере.

Спенсер Карбери заявил в послематчевом интервью, что будет рад, когда однажды Андрей Василевский покинет лигу. Про Игоря Шестёркина тренер «Вашингтона» скажет то же самое после предстоящей встречи? Александр Овечкин за последние несколько лет не забил ни одного гола голкиперу «Рэйнджерс».

Встреча с «Тампа-Бэй» стала для капитана «столичных» 1433-й в НХЛ. Он вышел на чистое 31-е место по количеству матчей в истории лиги. Великая погоня продолжается. 39-летнему нападающему осталось забросить 39 шайб для того, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки.

Команда старается всячески помочь Овечкину сократить отставание, но и об игре на результат никто не забывает. Относительно прошлого сезона «Кэпиталз» здорово прибавили. Регулярно забивает Том Уилсон, раздаёт передачи Дилан Строум, воспрял духом в новой команде Пьер-Люк Дюбуа, разыгралась молодёжь. Главное не потерять эту нить.

Матч с «Рейнджерс» так же, как и встреча с «Тампа-Бэй», станет для «Вашингтона» сложным испытанием на прочность. Клуб из Нью-Йорка демонстрирует чемпионский хоккей, очень редко теряет очки. Он решил с ходу обозначить свои притязания на победу в регулярке.

Не даёт дышать спокойно обороне соперников Артемий Панарин. Он отметился результативными действиями во всех восьми матчах. Нападающий установил рекорд франшизы, набрав в шести стартовых встречах сезона целых 13 (6+7) очков. До него по 12 очков в шести играх набирали Род Гилберт и Рон Грешнер.

Панарин делает разницу. «Синерубашечники» уступили только находящейся на подъёме в начале сезона «Юте» (5:6 ОТ) и крепкой «Флориде» (1:3). Все остальные матчи выиграли в основное время. В последней встрече «Рейнджерс» неосновным составом победили «Анахайм» (2:1).

Питер Лавиолетт поберёг силы Игоря Шестёркина на предстоящий матч. Его опытный сменщик Джонатан Куик прекрасно справился со своей работой. 38-летний американец совершил 32 сейва. Теперь слово за российским голкипером. Поставить на победу клуба из Нью-Йорка в основное время можно с коэффициентом 2.15.

Артемий Панарин и Игорь Шестёркин не дадут «Кэпиталз» быстро вернуться в победную колею. «Столичные» смотрятся неплохо, но по качеству игры и исполнительскому мастерству уступают «синерубашечникам». «Рейнджерс» выиграли пять последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 30 октября 2024 года

«Кэпс» могут навязать борьбу команде из Нью-Йорка, однако от поражения их вряд ли что-либо спасёт. У «Рейнджерс» лучше всё. Панарин в огне, да ещё и Шестёркин подзарядился. Команда из Нью-Йорка должна в привычной манере сыграть первым номером и победить «Вашингтон».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.15.