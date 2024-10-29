СКА — «Локомотив». Игра Кузнецова — пример для Радулова

Евгений набирает очки в восьми встречах подряд. Александр так не может.

30 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет играть с «Локомотивом» на льду «СКА Арены». Начало – в 19:30 мск. Что за игра нас ожидает! Обе команды подходят к встрече с победными сериями.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 30 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.18. Шансы ярославцев оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.60. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Локомотив» (30.10.2024)

Вот и заиграл СКА так, как от него требовали болельщики. Теперь критикам не за что зацепиться. Подопечные Романа Ротенберга показывают высокий уровень хоккея и претендуют на первое место в таблице Западной конференции. Их отставание от «Локомотива» составляет пять очков. Но его можно сократить уже после предстоящей встречи.

Петербуржцы выиграли последние семь матчей подряд. Причём это не какие-то рядовые победы. В большинстве случаев армейцы с Невы доминировали. Плюс они показывают результативный хоккей, чем дополнительно радуют своих болельщиков.

Небольшая заминка получилась разве что в играх с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и ЦСКА (5:4 ОТ). Остальные пять встреч СКА выиграл уверенно – у «Автомобилиста» (5:2), «Витязя» (8:1), «Куньлуня» (8:0), «Спартака» (5:2) и «Сибири» (6:3).

Арсений Грицюк вышел на первое место лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Он забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач. Прекрасен бывший игрок НХЛ Тони Деанджело. Защитник играет не хуже нападающих в атаке. Он набрал 19 (3+16) очков по системе «гол+пас». Но ещё впечатляет Евгений Кузнецов. Его результативная серия насчитывает восемь матчей.

СКА уже забросил 90 шайб! Невероятные показатели. «Локомотиву» будет очень сложно с таким соперником. Если петербуржцы – это самая результативная команда в этом регулярном чемпионате, то ярославцы – лучший клуб по игре в обороне. Железнодорожники пропустили всего-то 32 шайбы.

К предстоящей встрече подопечные Игоря Никитина подходят с пятиматчевой победной серией. Они обыграли «Куньлунь» (5:1), «Барыс» (3:1), московское «Динамо» (4:3 Б), «Амур» (5:0) и минское «Динамо» (3:2). Несмотря на победу в игре с «зубрами», просматривались проблемы нападающих «Локо», которые несколько раз теряли шайбу в своей зоне.

Тренер железнодорожников отреагировал на это. По его словам, чтобы избежать повторения ошибок, нужно не ставить этих нападающих на следующие матчи. Конечно, вряд ли Игорь Никитин пойдёт на такое, но беседу с ошибающимися игроками он точно проведёт.

У «Локомотива» тоже есть звёздный ветеран, на которого можно положиться, однако забивает он гораздо реже Евгения Кузнецова. Речь об Александре Радулове. Пока на счету нападающего 11 (6+5) очков по системе «гол+пас». Но железнодорожники и не собираются играть в открытый и результативный хоккей. Их сила – в защите.

Команды уже встречались в этом месяце. Матч выдался на загляденье. СКА одержал победу в овертайме – 4:3. К тому моменту петербуржцы ещё не набрали настолько шикарный ход, как сейчас. Да и выступали на выезде. По ощущениям, подопечные Романа Ротенберга гораздо сильнее и лучше. Мы поставим на победу СКА за 2.18.

Ставка: победа СКА за 2.18.