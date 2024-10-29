«Эмполи» — «Интер». Индзаги снимет напряжение

Ничья с «Ювентусом» забрала у «нерадзурри» много сил и эмоций. Надо снизить градус накала.

30 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Интер». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.46. Успех «синих» оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Эмполи» — «Интер» 30 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч «Эмполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Интер» (30.10.2024)

На 30 октября запланированы четыре встречи 10-го тура чемпионата Италии. В одной из них на стадионе «Карло Кастеллани» померяются силами местный «Эмполи» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Главный судья — Маттео Маркетти.

«Эмполи» старается зарекомендовать себя как крепкого середняка. Получается неплохо. Он уступил только «Лацио» (1:2) на выезде и лидирующему «Наполи» (0:1). Главный тренер «синих» Роберто Д'Аверса придерживается оборонительного стиля. Футболисты хорошо воспринимают его идеи и тактику.

Полевые послушно выполняют установки Д'Аверсы, поэтому у голкипера «Эмполи» Девиса Васкеса редко бывает много работы. «Синие» компактно и слаженно защищаются. В девяти матчах в Серии А они пропустили только шесть мячей — меньше лишь у «Ювентуса» и «Наполи».

Будь у клуба больше резервов, показатели наверняка были бы ещё лучше. Роберто Д'Аверсе не остаётся ничего другого, кроме как доверять незрелой молодёжи, в частности Сабе Гогличидзе. Для защитника сборной Грузии текущий сезон — первый в качестве игрока основы «Эмполи».

Надо сказать, что справляется с нагрузками и возложенной ответственностью Гогличидзе неплохо. Однако ему всего 20 лет. Опыта выступлений в больших матчах у Сабы и других молодых футболистов «Эмполи» совсем мало. Им свойственно допускать ошибки.

«Интер», в свою очередь, нацелен на скудетто. Он располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. После ничьей в матче последнего тура первенства с «Ювентусом» (4:4) отставание подопечных Симоне Индзаги от «Наполи» увеличилось до четырёх очков.

«Нерадзурри» ушли с поля расстроенными, и не только из-за ухудшения расклада в турнирной таблице. Они упустили преимущество в два мяча, хотя чаще владели инициативой и могли забить ещё. Симоне Индзаги разделяет разочарование футболистов, но смотрит вперёд с позитивом.

Тренер отметил, что игрокам немного не хватило решимости. Тем не менее он остался доволен тем, что увидел на поле команду, которая создавала множество голевых моментов. Индзаги подчеркнул, что футболисты усердно работают, показывают отличное отношение к делу.

Отдельно хочется отметить Генриха Мхитаряна и Петра Зелиньского. В матче с «Ювентусом» оба забили. Поляк даже оформил дубль. Показательно, что это были их первые результативные действия в сезоне. Вот что значит правильный настрой на встречу. Надо продолжать в том же духе.

Поставить на то, что «Интер» победит «Эмполи» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. «Нерадзурри» разозлены обидной потерей очков в важном матче, но им нужно перевести дух и немного успокоиться, подавить негативные эмоции.

Грядущую встречу «нерадзурри» лучше выиграть размеренно, на классе. Соперник, может, и не самый сильный, но недооценивать его дома точно не стоит. Симоне Индзаги — опытный и тактичный тренер. Он непременно учтёт стиль игры «синих» и пресечёт угрозу в виде опасных контратак.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Интер» 30 октября 2024 года

«Эмполи» сложно назвать удобным соперником. Он компактно обороняется, мало позволяет создавать у своих ворот. «Ювентусу» подопечные Индзаги забили четыре, но у них был особый настрой. Второй такой подряд матч выдать сложно, да, наверное, и не нужно. У «нерадзурри» есть всё для победы над «синими» на классе.

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.18.