«Коламбус» — «Айлендерс». Старания Сорокина и Варламова напрасны

Титанические старания голкиперов обесцениваются ужасной игрой команды. Только одна победа в основное время — это совсем не дело.

31 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Айлендерс». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «островитян» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «синих мундиров» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус» — «Айлендерс» 31 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Коламбус» — «Айлендерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» (31.10.2024)

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. На 31 октября запланировано шесть встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» местный «Коламбус» примет «Айлендерс». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Блю-Джекетс» приятно удивляют. Они очень здорово по собственным меркам начали сезон. Подопечные Дина Эвасона победили «Колорадо» (6:4), «Баффало» (6:4), «Торонто» (6:2) и «Эдмонтон» (6:1), а также навязали борьбу «Флориде» (3:4) и «Нэшвиллу» (3:4 ОТ).

Бросается в глаза отличная результативность «Коламбуса». Чаще прочих радует Кирилл Марченко. Он набрал уже 11 (4+7) очков. Хорошее подспорье 24-летнему нападающему составляют Иван Проворов и Егор Чинахов. Россияне оказывают большое влияние на игру.

Вопрос только в том, долго ли продлится сказка «синих мундиров». Команда из Коламбуса прыгает выше головы, добывая хорошие результаты, несмотря на болезненные кадровые потери. Сколько ещё лидеры клуба смогут выступать в таком темпе и тащить?

Как минимум в ближайшем будущем проблем не предвидится. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс после поражения отметил, что игроки «Коламбуса» пролетали среднюю линию как по автобану. Это говорит о том, что у «синих мундиров» отлично поставлена командная игра и порядок с запасом энергии.

У «Айлендерс» с качеством хоккея дела обстоят значительно хуже, чем у «Блю Джекетс». Впрочем, как и с результатами. Клуб из Нью-Йорка плохо начал сезон. Он выиграл всего лишь один из девяти матчей в основное время и при этом потерпел шесть поражений.

В прошлом сезоне «островитянам» часто улыбалась удача. При не самой яркой игре в атаке им удавалось достаточно часто забивать. Теперь посредственность нападения команды из Нью-Йорка стала ещё заметнее, в частности из-за травм нескольких нападающих. Она создаёт мало действительно опасных моментов и плохо их реализует.

Было бы ещё хуже, если бы к «Айлендерс» не присоединился бывший нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков. Россиянин сразу же пробился в основу клуба из Нью-Йорка. В восьми матчах в НХЛ он записал на свой счёт гол и четыре результативные передачи. Новичок полезнее многих других хоккеистов команды.

«Айлендерс» забросили только 22 шайбы. Хуже дела с результативностью обстоят только у «Анахайма». При этом клуб из Нью-Йорка не может похвастаться крепкой защитой. Всё держится на Илье Сорокине и Семёне Варламове. Если бы не россияне, с высокой долей вероятности команда замыкала бы сводную таблицу НХЛ.

Благодаря спасениям Варламова и Сорокина клуб из Нью-Йорка пропустил только 27 шайб и набрал очки в важных матчах. Заключить пари на то, что «Коламбус» не проиграет «Айлендерс» и тотал меньше 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

«Блю Джекетс» смотрятся интереснее, чем «Айлендерс». Они показывают более организованный и интересный хоккей, больше забивают, чаще выигрывают. Дома у «Коламбуса» есть хорошие шансы вновь зацепиться за очки. Хотя вряд ли он забьёт много. Голкиперы соперника очень надёжны.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Айлендерс» 31 октября 2024 года

«Коламбус» совсем не похож на того аутсайдера, которого мы видели в прошлом сезоне. «Блю Джекетс» показывают приличный хоккей и обыгрывают сильных соперников. Дома им по силам зацепиться за очки с «Айлендерс». У клуба из Нью-Йорка большие проблемы. Он очень мало забивает. Хорошо только, что и пропускает нечасто. Заброшенных шайб много не ждём.

Ставка: «Коламбус» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.50.