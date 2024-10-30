«Колорадо» — «Тампа-Бэй». Кучеров и Василевский доставят проблемы «лавинам»

Победить «молний» будет сложно. Тем более с такой плохой игрой Георгиева.

31 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 31 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (31.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

На 31 октября запланировано шесть встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Болл-Арена» в Денвере местный «Колорадо» примет «Тампа-Бэй». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

После пяти побед подряд «Колорадо» уступил дома «Чикаго» (2:5). Это был шанс для Александра Георгиева исправиться за провальный старт сезона, но голкипер им не воспользовался. В матче с одним из главных аутсайдеров лиги Георгиев совершил 21 сейв и пропустил три шайбы.

Джаред Беднар заявил, что по-прежнему считает Александра основным вратарём «лавин». Однако тренер подчеркнул, что в команде хоккеисты зарабатывают своё игровое время. Пока что Георгиев проигрывает конкуренцию сменщику — Юстусу Аннунену, хотя и финн не особо надёжен.

В матчах с аутсайдерами Аннунен отыграл отлично, но в предпоследней встрече с «Оттавой» он пропустил четыре шайбы. К защитникам «Колорадо» есть вопросы, и немало. Однако вратарская позиция видится наиболее слабым звеном в команде Джареда Беднара.

Зато радуют тренера Натан Маккиннон и Кейл Макар. Последний стал первым в истории защитником «Колорадо», набравшим очки в 10 играх на старте сезона. Нападающий также отметился результативными действиями во всех этих встречах. Это вторая для него подобная серия в карьере.

У «Тампа-Бэй» зачастую возникают серьёзные проблемы с соперниками, которые обладают мощным нападением. Несмотря на старания Андрея Василевского, «молнии» проиграли «Оттаве» (4:5), «Торонто» (2:5) и «Миннесоте» (2:4). Кроме того, они пропустили пять шайб во встрече с «Нью-Джерси» (8:5).

В последних двух матчах «Тампа-Бэй» победила благодаря потрясающей игре Василевского. Голкипер в этих встречах суммарно совершил целых 67 сейвов. Это не есть хорошо, потому что в соперниках были нестабильные и не всегда много забивающие команды — «Вашингтон» (3:0) и «Нэшвилл» (3:2 ОТ).

Это многое говорит об игре «Лайтнинг» в защите. Попытку укрепить оборону в межсезонье пока что нельзя назвать удачной. «Тампа-Бэй» очень зависима от Андрея Василевского и Никиты Кучерова. Сложно представить, как сильно ухудшатся результаты, если кто-нибудь из них получит травму.

На счету Кучерова уже восемь шайб и шесть результативных передач в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин ведёт команду за собой. Если бы не его гениальные пасы, скорость, техника и непоколебимое рвение к победе, «Лайтнинг» вряд ли выиграли бы шесть из девяти матчей.

Василевский и Кучеров доставят «Эвеланш» немало проблем. Однако, несмотря на проблемы «Колорадо», нет уверенности, что «Тампа-Бэй» выиграет грядущий матч. Во-первых, соперник не из робких. Во-вторых, встреча состоится в Денвере. Поддержка болельщиков — немаловажный фактор.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, за коэффициент 1.95. На двоих «лавины» и «молнии» в текущем сезоне забросили уже 70 шайб, а пропустили 67. С результативностью у команд полнейший порядок, но вот защитники со своей работой справляются плохо.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 31 октября 2024 года

Встреча обещает получиться результативной. Лидеры нападения обеих команд обладают уникальными навыками. Редко встречаются матчи, в которых они не набирают очки. В то же время у «Колорадо» проходной двор в защите и ненадёжные голкиперы. У «Тампа-Бэй» ситуация с вратарской позицией лучше, но в обороне тоже частенько зияют дыры.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 1.95.