Экспресс с коэффициентом 4.27: испытание для «Ливерпуля», лёгкая работёнка для «Арсенала»

Арне Слота ждёт встреча с «Брайтоном», а Микель Артета сыграет с командой из Чемпионшипа.

Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Посмотреть точно будет на что. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.27.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»

«Красные» являются действующими обладателями Кубка английской лиги. Под руководством Юргена Клоппа они хорошо выступали в этом турнире, а продолжают это делать уже с Арне Слотом. В минувшем матче Кубка лиги «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:1).

Работа, проделанная нидерландским специалистом, впечатляет. В этом сезоне «красные» проиграли только одну встречу и один раз сыграли вничью. Всё остальное – победы. Причём включая Лигу чемпионов.

«Брайтон» тоже уступил только в одном матче этого сезона, но ему не приходится тратить силы на еврокубки. В последней встрече Кубки лиги «чайки» обыграли «Вулверхэмптон» (3:2). К предстоящей игре подопечные Фабиана Хюрцелера подходят с трёхматчевой беспроигрышной серией. Они победили «Тоттенхэм» (3:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а вничью сыграли с «волками» (2:2).

Арне Слот после ничьей в игре с «Арсеналом» (2:2) сетовал на тяжёлый календарь. Так и есть, непростую дистанцию приходится проходить «красным». «Брайтону» в этом плане попроще. Команда хотя бы не играет в еврокубках. Прогнозируем «обе забьют» за 1.55. «Чайки» нередко создают большие проблемы «Ливерпулю».

Прогноз на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»

«Сороки» начинали сезон очень оптимистично, стремясь к новым достижениям и возвращению в Лигу чемпионов. Но как будто бы весь запал иссяк. В последних шести матчах во всех турнирах «Ньюкасл Юнайтед» одержал всего одну победу. Как раз в Кубке лиги команда обыграла слабенький «Уимблдон» (1:0). Предыдущие две встречи в АПЛ вообще были проиграны – «Челси» (1:2) и «Брайтону» (0:1).

«Челси» выглядит привлекательнее. Команда преуспевает в Лиге конференций и Кубке английской лиги, а также не забывает добывать очки в АПЛ. Всё благодаря хорошей глубине состава. Энцо Марески не составляет труда проводить ротацию без потери качества.

Спустя несколько дней после встречи в АПЛ «синим» и «сорокам» вновь предстоит сыграть между собой. На этот раз в Кубке лиги. Естественно, у «Ньюкасла» будет большое желание взять реванш, но удастся ли? Поставим, что «Челси» не проиграет за 1.53. Даже после ротации подопечные Марески будут выглядеть не хуже.

Прогноз на матч «Престон» — «Арсенал»

«Канонирам» повезло больше, чем многим другим командам из АПЛ в Кубке лиги. Дело в том, что «Арсенал» будет играть с командой из Чемпионшипа. В минувшей встрече первенства подопечные Микеля Артеты получили похвалу от Арне Слота, сыграв вничью с «Ливерпулем» — 2:2. Вот только эта ничья отдалила лондонский клуб от «Манчестер Сити» ещё на два очка. В предыдущей игре Кубка лиги «Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1).

«Престон» не выглядит каким-то серьёзным испытанием. Команда находится в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа, а в последних встречах стала много пропускать. Дважды «неуязвимые» сыграли вничью – с «Норвичем» (2:2) и «Плимутом» (3:3).

Не думаем, что у «канониров» возникнут проблемы со вскрытием такой обороны. В качестве ставки возьмём победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в игре «Брайтон» — «Ливерпуль» за 1.55.

Ставка 2: «Челси» не проиграет «Ньюкаслу» за 1.53.

Ставка 3: победа «Арсенала» с форой (-1.5) в матче с «Престоном» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.55 Х 1.53 Х 1.80 = 4.27.