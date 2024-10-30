«Динамо» М — «Витязь». Никита Гусев наращивает темп

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» будет играть с «Витязем» на льду «ВТБ Арены». Начало – в 19:30 мск. Обе команды не лучшим образом начали этот сезон, но бело-голубые, кажется, нащупали свою игру.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Витязь» 31 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение бело-голубым. Поставить на победу подопечных Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.65. Шансы «богатырей» оценили в 4.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Витязь» (31.10.2024)

Долгое время с момента старта сезона подопечные Алексея Кудашова никак не могли нащупать свою игру. Наконец это случилось. «Динамо» радует хорошими результатами, показывает качественный хоккей, а лидеры, кажется, проснулись.

Бело-голубые выиграли пять из шести последних встреч. Единственное поражение потерпели от «Локомотива» (3:4 Б), но за пределами основного времени. Играли с лидером, однако не смотрелись хуже. А буллиты, это, как известно, не только мастерство, но и везение.

Обыграло «Динамо» такие команды, как «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0), «Торпедо» (3:2 Б), «Автомобилист» (2:1) и в минувшей встрече – «Амур» (1:0). Автором единственного гола в матче с хабаровчанами стал Егор Римашевский. Шайбу он забросил в стиле Всеволода Боброва.

Никита Гусев прервал свою пятиматчевую результативную серию. Вины нападающего в этом нет. Просто «Амур» действительно вышел «умирать». Так сильно хабаровчанам нужна была победа, что они оставили все силы. Поэтому и игра получилась настолько тяжёлой и скучной в плане результативности, но не по содержанию.

«Витязь» пока находится за пределами зоны плей-офф Западной конференции, однако Павел Десятков старается исправить положение команды. Просветы есть, но местами. Хотелось бы видеть больше стабильности. Из хорошего можно отметить тот факт, что «богатыри» не боятся сильных соперников.

В последних 10 матчах они одержали пять побед. Выделяются выигранные встречи у таких клубов, как «Локомотив» (2:1), который возглавляет таблицу Западной конференции, «Металлург» (2:0), действующий обладатель Кубка Гагарина, и «Торпедо» (2:1). Но было и поражение от СКА с унизительным счётом 1:8. Про это тоже не стоит забывать.

Ситуация с победами в матчах с некоторыми сильными клубами может быть связана с недонастроем соперников. Но если «Динамо» так важно набирать очки и подниматься по турнирной таблице, то оно будет правильно настраиваться на каждую команду, даже такую как «Амур» и «Витязь».

Хабаровчан обыграли, теперь на очереди «богатыри». Но не думаем, что будет такой же слабый по результативности матч. На победу бело-голубых и тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 2.10.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.