«Торпедо» — «Динамо» Мн. Ларионов задолжал болельщикам

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» будет играть с минским «Динамо» на льду стадиона «Нагорный». Начало – в 19:30 мск. Нижегородцы сбавили ход. Игорь Ларионов этим недоволен.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Мн 31 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение нижегородцам. Поставить на победу автозаводцев в основное время можно с коэффициентом 1.98. Шансы минчан оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Мн (31.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Игоря Ларионова стараются играть на высоком уровне, но получается далеко не всегда. После великолепной шестиматчевой победной серии, во время которой нижегородцы забросили 34 шайбы, последовал спад. Победы стали сменяться поражениями, а последние три встречи автозаводцы и вовсе проиграли.

«Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву» (4:5), «Витязю» (1:2) и ЦСКА (1:3). Две из этих встреч команда Игоря Ларионова проводила на домашней арене. Тренер очень недоволен, ведь он много раз за всё время работы с клубом говорил, что нужно дарить праздник болельщикам, собирать аншлаги. А по итогу нижегородцы проиграли пять из восьми домашних матчей.

Игорь Ларионов после поражения от ЦСКА сказал, что нельзя отпускать из этого святого места соперника живым. Его слова почему-то не дают эффекта. Может быть, в предстоящей игре «Торпедо» соберётся и подарит праздник нижегородским болельщикам. Пора бы. Тем более что для победы у автозаводцев есть в принципе всё.

Минское «Динамо» старается цепляться за очки, можно сказать, что оно их выгрызает. Но последние два матча «зубры» проиграли – «Локомотиву» (2:3) и «Северстали» (2:5). Несмотря на поражение в Череповце, команда ликовала. Всё дело в том, что Вадим Шипачёв отдал результативную передачу.

Благодаря этому нападающий стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ с 929 очками. Возможно, это воодушевит Вадима и всю команду. А может быть, ничего не изменится, и Шипачёв, установив рекорд, немного успокоится. Он и так не особо блистает в этом сезоне. Очко, набранное в игре с «Северсталью», стало первым после трёхматчевой засухи форварда.

Для минского «Динамо» это будет уже третий гостевой матч подряд. Для «Торпедо» — третья домашняя игра. Нижегородцев не простят, если они проиграют третью кряду встречу на родном льду. Соперник подходящий, чтобы прервать эту неудачную цепочку. Поставим на победу автозаводцев за 1.98.

Ставка: победа «Торпедо» за 1.98.