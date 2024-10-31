Экспресс с коэффициентом 8.6: поражение Сеска Фабрегаса, неуступчивый Паоло Ваноли

«Комо» не обыграть «Лацио», а у «Торино» есть шанс насолить «Роме».

Сегодня всё наше внимание будет обращено на матчи 10-го тура Серии А. А чтобы смотреть футбол было ещё интереснее, предлагаем познакомиться с нашим экспрессом с коэффициентом 8.60.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Фиорентина»

«Грифоны» проводят этот сезон очень вяло. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии длится уже семь матчей. Пять встреч завершились поражениями. Поэтому «Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, пропустив 20 мячей. Больше только у «Вероны» — 22.

А вот «Фиорентина» в блестящей форме. Команда выиграла последние пять матчей во всех турнирах. В Лиге конференций «лилии» обыграли «Нью Сейнтс» (2:0) и «Санкт-Галлен» (4:2). В Серии А подопечные Раффаэле Палладино победили «Милан» (2:1), «Лечче» (6:0) и «Рому» (5:1).

Коэффициент 1.80 на победу «Фиорентины» — это просто подарок. Команда в отличной форме, особенно по сравнению с «Дженоа».

Прогноз на матч «Комо» — «Лацио»

Римляне прекрасно справляются со своими задачами даже без Иммобиле. Хотя многие в этом сомневались. «Лацио» выиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах. В Лиге Европы команда обыграла «Ниццу» (4:1) и «Твенте» (2:0), а в Серии А победила «Торино» (3:2), «Эмполи» (2:1) и «Дженоа» (3:0). Уступили подопечные Марко Барони только «Ювентусу» (0:1).

«Комо» пока не проигрывал дома, но соперники были примерно равного уровня. Поэтому будет интересно посмотреть, как сыграют подопечные Сеска Фабрегаса на родном стадионе с грозным «Лацио». Особенно если учитывать тот факт, что команда не может выиграть последние три встречи. Она уступила «Наполи» (1:3) и «Торино» (0:1), а вничью сыграла с «Пармой» (1:1).

С учётом того, в какой классной форме находится «Лацио», думается, римлянам по силам нанести первое домашнее поражение «Комо». Команда Фабрегаса умеет цепляться за очки, она будет продолжать набирать их в играх с равными по силе клубами, но соревноваться с гостями в опыте и классе не получится. Победа «Лацио» идёт с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Рома» — «Торино»

После обнадёживающей победы над киевским «Динамо» в Лиге Европы «Рома» потерпела поражение со счётом 1:5 от «Фиорентины» в чемпионате Италии. Это поражение стало вторым подряд для римлян в Серии А. В позапрошлом туре команда не сумела дать отпор на своём поле «Интеру» (0:1). Вопросов к нынешнему тренеру Ивану Юричу и к руководству, которое уволило Даниэле Де Росси, становится всё больше.

«Торино» не так плох под руководством экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли. На старте сезона туринский клуб даже лидировал в Серии А. В последнее время результаты ухудшились, и команда спустилась на девятую строчку. Подопечные Паоло Ваноли в прошлом туре обыграли «Комо» (1:0) Сеска Фабрегаса и прервали пятиматчевую серию поражений во всех турнирах.

До поражения от «Фиорентины» римляне не так много пропускали, но теперь должны активно пойти вперёд, чтобы оправдаться перед болельщиками. Это может повлечь за собой открытые зоны, чем гости непременно воспользуются. Ставки на «обе забьют» принимают за 1.95.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Фиорентины» в матче с «Дженоа» за 1.80.

Ставка 2: победа «Лацио» в игре с «Комо» за 2.45.

Ставка 3: обе забьют во встрече «Рома» — «Торино» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.80 Х 2.45 Х 1.95 = 8.60.