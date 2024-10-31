«Вашингтон» — «Монреаль». Овечкин и Протас нашли «химию»

Александр забросил две шайбы с передач Алексея в матче с «Рейнджерс». До рекорда Гретцки осталось 37 голов.

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Успех «Канадиенс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 1 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Монреаль» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» (01.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

На 1 ноября запланировано много интересных встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами «Вашингтон» и «Монреаль». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» просто прекрасно смотрится на старте сезона. Подопечные Спенсера Карбери показывают красивый хоккей, создают много моментов и добиваются прекрасных результатов. «Кэпиталз» расположились на четвёртой строчке в Столичном дивизионе.

Ведущие хоккеисты «Вашингтона», в том числе Том Уилсон и Дилан Строум, регулярно набирают очки. Ещё больше радует, что здорово прибавила молодёжь «Вашингтона». Выделяются Коннор Макмайкл и Алексей Протас. В последнем матче с «Рейнджерс» (5:3) оба отметились заброшенными шайбами. А белорусский нападающий ещё и отдал два голевых паса.

Обе передачи превратил в голы Александр Овечкин. Он был признан первой звездой матча. В случае с первой заброшенной шайбой капитан «столичных» здорово попал в «домик» надёжному Игорю Шестёркину. Второй гол — красота в исполнении Протаса. Белорусский форвард здорово открылся, технично развернулся и выкатил Овечкину на пустые.

Александру осталось забросить 37 шайб для того, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки. Оформив дубль во встрече с «Рейнджерс», Овечкин вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в равных составах (540). Он провёл 174-й матч с 2+ голами. Больше только у Гретцки, на счету которого 189 таких игр.

«Монреалю» Овечкин забивает чаще, чем многим другим командам. В 58 встречах с «Канадиенс» Александр забросил 38 шайб. Грядущий матч — прекрасная возможность для 39-летнего россиянина ещё на несколько шагов приблизиться к званию лучшего снайпера в истории НХЛ.

За «Монреалем» остаётся статус одного из главных аутсайдеров лиги. Самый титулованный клуб в истории НХЛ располагается на последней, восьмой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Крайне маловероятно, что «Канадиенс» удастся добыть путёвку в плей-офф.

«Хабс» выиграли 4 из 10 матчей. В последней встрече они крупно уступили «Сиэтлу» (2:8). Соперник нанёс не так уж и много бросков — 23. Неужели голкиперы «Монреаля» настолько плохо выполняют свою работу? Вопрос риторический. У них одни из худших показателей по проценту отражённых бросков.

В 10 матчах «Канадиенс» пропустили 41 шайбу. Больше только у располагающихся на самом дне сводной таблицы НХЛ команд — «Питтсбурга» и «Сан-Хосе». Также стоит отметить, что «Монреаль» весьма уязвим на выезде. В этом сезоне он выиграл пока только один матч в гостях.

Поставить на то, что «Вашингтон» победит «Монреаль» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Вполне возможно, что «Кэпиталз» снова забьют много и вновь порадует результативностью Овечкин. Капитан очень доволен партнёрами по звену — Алексеем Протасом и Диланом Строумом.

Александр отметил, что Протас и Строум очень хорошо чувствуют шайбу. Россиянин подчеркнул, что у него с партнёрами по команде начали проходить правильные наработки. В матче с «Рейнджерс» подопечные Спенсера Карбери нанесли целых 46 бросков в створ. Если бы не Игорь Шестёркин, они бы забросили ещё больше.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 1 ноября 2024 года

У «столичных» белая полоса. Команда демонстрирует хоккей высокого качества, редко допускает ошибки, много сидит на воротах соперников и забивает. «Монреаль» — удобный соперник для «Вашингтона». «Канадиенс» очень много пропускают и испытывают проблемы в выездных матчах. Ждём уверенной победы «Кэпиталз» в основное время.

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.90.