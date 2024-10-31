«Филадельфия» — «Сент-Луис». Мичков и Бучневич постараются

«Флайерз» и «Блюз» крайне нестабильны. Значит, россиянам нужно прикладывать больше усилий.

1 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Сент-Луис». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.32. Успех «Блюз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Сент-Луис» 1 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Сент-Луис» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Сент-Луис Блюз» (01.11.2024)

На 1 ноября запланировано много интересных встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» «Филадельфия» примет «Сент-Луис». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

У Джона Тортореллы дела идут плохо. Его команда располагается на предпоследней строчке в Столичном дивизионе. «Филадельфия» выиграла только 3 из 10 матчей. Её лидеры, в частности Трэвис Конечны и капитан Шон Кутюрье, балуют публику хорошими выступлениями редко.

Конечны и Кутюрье устроили перформанс во встрече с «Миннесотой» (7:5). Оба набрали по пять очков. В других девяти матчах капитан «Филадельфии» отметился всего лишь одним результативным действием. Нестабильность лидеров — это ещё сравнительно небольшая часть проблем «Флайерз».

У «Филадельфии» много системных ошибок. Особенно в обороне. Отсюда вытекает и вратарский кризис, плотно окутавший «Флайерз». Клуб уже даже вызвал Алексея Колосова из АХЛ, пытаясь снизить количество пропущенных шайб. Алексей стал первым в истории белорусским вратарём в НХЛ.

Трудно думать о позитивном, когда много плохого. Тем не менее болельщикам «Филадельфии» дарит надежду на светлое будущее талантливый Матвей Мичков. В 10 матчах россиянин записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и пять результативных передач.

У Мичкова отлично поставлен бросок, прекрасное видение льда. Он очень хорошо чувствует шайбу и много обостряет. В последних двух матчах Матвей очков не набрал, хотя «Бостону» (2:0) едва не забил лакросс-гол. Ждём, что он порадует результативностью в грядущем матче.

У «Сент-Луиса» ситуация лучше, чем у «Филадельфии», но ненамного. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Даже не знаешь, чего от него ожидать. В выступлениях и результатах «Блюз» отсутствует закономерность.

«Сент-Луис» может настроиться и победить располагающиеся в верхней части сводной таблицы НХЛ клубы, а затем разгромно уступить аутсайдеру и крупно середняку. В последних двух матчах произошло именно это. Подопечные Дрю Баннистера уступили «Монреалю» со счётом 2:5 и «Оттаве» — 1:8.

13 пропущенных шайб в матчах с клубами, которые вряд ли выйдут в плей-офф, весьма настораживают. Оборона и голкиперы у «Сент-Луиса» не более надёжны, чем у «Филадельфии». В 10 матчах «Блюз» пропустили 34 шайбы, в то время как забросили — 27.

Нечасто набирает очки лидер «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Стабильность — это не про него. Для нападающего характерно чередовать серии с низкой и высокой результативностью. Если россиянин почует вкус крови, остановить его будет очень сложно. Вопрос только в том, когда это произойдёт.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6 шайб, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. В четырех из пяти последних очных встреч команды на двоих забрасывали не менее шести шайб. Хочется, чтобы и предстоящий матч порадовал изобилием голов.

В последних встречах «Филадельфия» и «Сент-Луис» забили мало. Джон Торторелла и Дрю Баннистер наверняка сделают из этого выводы и постараются исправить ситуацию. Чтобы решить проблемы в обороне тренерам мало просто провести работу над ошибками. Клубам необходимо качественно укрепить защиту, но для этого нет возможности.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Сент-Луис» 1 ноября 2024 года

Выявить фаворита невозможно. Обе команды часто теряют очки и очень много пропускают. Поэтому предлагаем проверить верх по голам. Нападение у «Филадельфии» и «Сент-Луиса» периодически сбоит, однако в целом с результативностью у них дела обстоят неплохо. В обороне же кромешная тьма.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.94.