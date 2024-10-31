«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Эпоха Роналду заканчивается?

1 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «лидеров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «всемирного клуба» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» 1 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.32. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 3.10.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» (01.11.2024)

В Саудовской Аравии жарко во всех смыслах этого слова. 1 ноября состоится интересный матч 9-го тура Про-Лиги, в котором на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

За последние несколько лет «Аль-Наср» сменил немало тренеров, пытаясь найти того, кто приведёт команду к золотым медалям. Однако Криштиану Роналду до сих пор так и не выиграл ни одного официального турнира в составе «всемирного клуба». Знаменитому португальцу всё время не хватает совсем чуть-чуть.

В преддверии текущего сезона «Аль-Наср» возглавил опытный Стефано Пиоли. Тренер он классный, но есть один немаловажный нюанс. Итальянец не сразу привёл «Милан» к победе в чемпионате Италии. Ему нужно время для того, чтобы построить команду и разжевать футболистам свои идеи.

Пока что «всемирному клубу» тяжело привыкнуть к замыслам Пиоли. В Про-Лиге команда потеряла очки в матчах с «Аль-Раедом» (1:1), «Аль-Ахли» (1:1) и «Аль-Холудом» (3:3). Кроме того, подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с «Аль-Шортой» (1:1) в Лиге чемпионов АФК. А из Кубка Короля и вовсе вылетели, уступив «Аль-Таавуну» (0:1). Роналду не забил пенальти — драма матча.

В выступлениях «Аль-Насра» отсутствует уверенность. Относительно прошлого сезона результативность «всемирного клуба» ощутимо снизилась. Хотя Криштиану Роналду вроде бы не отстаёт от графика. В семи встречах в Про-Лиге он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Плохо для «Аль-Насра», что португалец стал слишком эмоционален и морально нестабилен. Нападающего выводят из себя провокационные выкрики фанатов соперников, которые зачастую скандируют «Месси!». Криштиану болезненно переживает поражения и плохо реагирует когда что-то не получается. Команда копирует его настроение.

Трудности, с которыми сталкивается «Аль-Наср», чужды «Аль-Хилялю». Команда Жорже Жезуша вне конкуренции. Она не проиграла ни одного из 42 последних матчей в чемпионате Саудовской Аравии, и ничьих при этом всего лишь три. Самая натуральная гегемония.

«Аль-Хиляль» хладнокровно и беспощадно доминирует в чемпионате Саудовской Аравии. Он прекрасно справляется даже без Неймара. Недавно знаменитый бразилец восстановился от тяжёлой травмы и вышел на поле впервые за год. Он помог команде на выезде обыграть действующего победителя Лиги чемпионов АФК — «Аль-Айн» (5:4).

Жорже Жезуш осмотрительно не выпустил Неймара в следующем матче с «Аль-Таавуном» (2:0). Тренер понимает, что бразильцу нужно время для возвращения хотя бы какой-то части былых кондиций. У португальского специалиста нет острой надобности рисковать здоровьем футболиста.

Держат марку Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Ренан Лоди, Жоау Канселу, Рубен Невеш, Салем Аль-Давсари и бывший нападающий «Зенита» Малком. Этот костяк игроков под чутким руководством Жезуша обеспечивает «лидерам» лучшее передвижение мяча в лиге и идеальные результаты.

Малком в этом сезоне нечасто радует результативностью, но он приносит пользу команде иначе — выполняя большой объём черновой работы. Бразилец развивает атаки, цепляется за мяч и освобождает пространство для партёров своевременными открываниями в свободные зоны.

В составе «Аль-Насра» тоже хватает элитных футболистов, но «всемирный клуб» может только мечтать о такой стабильности и качестве игры, как у «лидеров». Поставить на победу «Аль-Хиляля» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

В последний раз «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» встречались в августе, в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. Криштиану Роналду даже открыл счёт, но во втором тайме «лидеры» перевернули игру и довели дело до разгромной победы. Малком стал одним из главных героев встречи. Он забил и отдал голевую передачу. Не исключено, что порадует бразилец результативностью и в этот раз.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» 1 ноября 2024 года

«Аль-Наср» в процессе привыкания к Стефано Пиоли. Команда ищет свою игру. Она с трудом обыгрывает аутсайдеров. Что уж тогда говорить о побеждающем всех без разбора «Аль-Хиляле»? У «лидеров» другой уровень взаимопонимания, намного выше качество командной игры, лучше результаты. Да и Роналду после того, как не забил пенальти, может впасть в депрессию.

Ставка: «Аль-Хиляль» победит за 1.95.