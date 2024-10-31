«Монако» — «Анже». Головин верит в себя и команду

1 ноября в матче 10-го тура Лиги 1 «Монако» будет играть с «Анже». Встреча состоится на стадионе «Луи II». Начало – в 21:00 мск. Монегаскам необходимо наверстать упущенное. Они уже отстают от «ПСЖ» на три очка.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — «Анже» 1 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.23. Шансы подопечных Александра Дюжо оценили в 12.5. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.55. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура Лиги 1 «Монако» — «Анже» (01.11.2024)

Вот и прервалась сказка «Монако». Подопечные Ади Хюттера подходили к дерби Лазурного берега с 11-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, но потерпели поражение. Точно не лучший день монегасков. Им конкретно не везло.

В первом тайме игры с «Ниццей» был отменён гол красно-белых, затем они всё-таки открыли счёт, но соперник успел сравнять его до перерыва. Что ещё хуже, в добавленное к первому тайму время монегаски остались в меньшинстве. Получил удаление Вандерсон. Во второй половине встречи «орлята» дожали команду Ади Хюттера.

До этого поражения «Монако» в матче Лиге 1 сыграл вничью с «Лиллем» (0:0). Два этих неудачных результата позволили «ПСЖ» обогнать монегасков и выйти на первое место. Теперь отставание красно-белых от парижан составляет три очка. Не критично, но придётся выжимать из себя максимум и оставлять силы на Лигу чемпионов.

Александр Головин приносит огромную пользу команде, но не результативными действиями. В этом сезоне россиянин не совершил ни одного. Пора бы уже просыпаться. Встреча с «Анже» — это отличный момент для того, чтобы и команде набрать очки, и Головину попытаться сделать хотя бы результативную передачу.

Подопечные Александра Дюжо к своей последней встрече в Лиге 1 подходили с безвыигрышной серией из восьми матчей. Её наконец-то удалось прервать. «Анже» обыграл «Сент-Этьен» (4:2). Встреча была очень напряжённой.

На выезде команда Дюжо пытается показать характер, и этого было достаточно в последних трёх встречах, которые завершились вничью с одинаковым счётом 1:1 – со «Страсбургом», «Марселем» и «Тулузой». С «Монако» такой фокус вряд ли пройдёт.

Признаем, что забивать у «Анже» получается, а оборона «Монако» не пример для подражания. Прогнозируем победу монегасков и «обе забьют» за 2.95. Сейчас не лучший момент, чтобы проигрывать. Нужно догонять «ПСЖ» и возвращаться в былую форму.

Ставка: победа «Монако» и обе забьют за 2.95.