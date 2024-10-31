«Байер» — «Штутгарт». Всё в руках Хаби Алонсо

«Фармацевты» преуспевают в Лиге чемпионов и в Кубке Германии. Пора наладить дела в Бундеслиге.

1 ноября состоится матч 9-го тура Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.58. Успех «швабов» оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт» 1 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Байер» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.35. Если не забьют — коэффициент 3.20. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Штутгарт» (01.11.2024)

На 1 ноября запланирована встреча, которая откроет программу 9-го тура Бундеслиги. На стадионе «БайАрена» в Леверкузене померяются силами местный «Байер» и «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Победа в чемпионате Германии выбила из «Байера» то сумасшедшее желание выигрывать каждый матч Бундеслиги, которое было в прошлом сезоне. Команда Хаби Алонсо уже успела уступить «Лейпцигу» (2:3), а также потеряла очки в трёх из четырёх последних туров первенства.

«Фармацевты» расположились на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Шансы побороться за золото у них остаются. Отставание от лидирующей «Баварии» ещё не очень велико — пять очков. Чтобы защитить титул, Хаби Алонсо нужно лучше настраивать подопечных.

В других турнирах у «Байера» всё идёт неплохо. В Лиге чемпионов он разгромил «Фейеноорд» (4:0), победил «Милан» (1:0) и сыграл на выезде вничью с «Брестом» (1:1). Ещё клуб из Леверкузена вышел в 1/8 финала Кубка Германии, а в матче за Суперкубок он победил как раз «Штутгарт» 2:2 (4:3 пен.).

Может быть, и в чемпионате Германии «львы» ещё наверстают упущенное. Пока что ведущие футболисты «Байера», в частности Флориан Вирц, не до конца влились в ритм сезона. У лидеров средние показатели, невысокая результативность. Может быть, поддержка трибун в важном матче сможет их пробудить?

«Штутгарт» — опасный соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. Пока что сезон для «швабов» складывается не лучшим образом, но периодически промелькивает игра той команды, которая по итогам прошлого сезона выиграла серебряные медали Бундеслиги.

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов подопечные Себастьяна Хёнеса показали очень динамичный футбол и только каким-то чудом не разгромили в Турине «Ювентус» (1:0). Хотя большое количество растранжиренных моментов даже в матче, в котором всё получалось — это не есть хорошо.

«Швабы» не пальцем деланы, но отсутствие стабильности во всех аспектах игры заставляет усомниться в том, что им удастся повторить успех прошлого сезона. Скорее всего, текущий розыгрыш чемпионата Германии «Штутгарт» закончит вне зоны попадания в еврокубки.

У «швабов» всё чаще не клеится с результативностью. В последних четырёх турах Бундеслиги они сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1), разгромно уступили «Баварии» (0:4) и с трудом победили «Хольштайн» (2:1).

«Байер» не менее силён, чем «Бавария». Может быть, звание чемпиона Германии подопечные Алонсо и не смогут защитить. Однако испанский тренер поставил перед подопечными цель — по итогам сезона добыть путёвку в Лигу чемпионов. Пора начинать к ней двигаться.

Поставить на то, что «фармацевты» победят «Штутгарт» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. История очных встреч всецело на стороне «львов». «Швабы» не выиграли ни одной из 10 последних.

В прошлом сезоне «Байер» очень много забивал. Ресурсов у Хаби Алонсо меньше не стало. Испанскому специалисту необходимо подобрать тактику, которая вновь позволит наиболее эффективно использовать возможности всех игроков.

Недавно мадридский «Реал» разгромно уступил «Барселоне» (0:4). По информации СМИ, президент клуба Флорентино Перес потерял доверие к Карло Анчелотти и активизировал процесс назначения Хаби Алонсо. Контракт испанца с «фармацевтами» рассчитан до 2026-го, но в нём есть пункт, позволяющий покинуть «львов» грядущим летом.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт» 1 ноября 2024 года

У «Байера» будет преимущество в виде поддержки родных болельщиков. Он стабильнее и показывает более качественный футбол. История очных встреч говорит, что «Штутгарт» является удобным соперником для «львов». Если они сыграют с правильным настроем, то наверняка одержат результативную победу. Всё в руках Хаби Алонсо.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.