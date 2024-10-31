«Динамо» — «Ростов». Личка отговорит Карпина от отставки

Главный тренер ростовчан иногда думает об уходе, но матч с бело-голубыми его вдохновит.

Вот и последний месяц осени стучится в двери. Уже не за горами тот день, когда футбол в России уйдёт на зимний перерыв. А пока — продолжаем! В пятницу, 1 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. По одной только вывеске можно ждать веселья.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Динамо» — «Ростов» 1 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах логично отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.74, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Ростова» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Это чуть больше 20% вероятности.

Вместе с тем аналитики ожидают высокую результативность в предстоящей встрече в Москве. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Вероятность такого события дотягивает почти до 65%. Наиболее ожидаемый счёт — 1:1.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Ростов» (01.11.2024)

Средний порог букмекерских коэффициентов на голы в предстоящем матче проходит через тотал больше 3.5 мяча, а не через тотал больше 2.5 мяча, как это зачастую бывает в РПЛ. Вообще, такой высокий порог свойственен результативным лигам типа нидерландской Эредивизии или немецкой Бундеслиги. Кажется, самое время сказать спасибо Марцелу Личке и Валерию Карпину за это.

Московское «Динамо» под руководством Лички в принципе показывает атакующий футбол, а за три прошлых матча в разных турнирах одержало три победы, забив суммарно 14 мячей и пропустив шесть. Что тут можно сказать! Пёстрые результаты встреч с «Крыльями Советов» (6:3) и «Химками» (4:3) просто вынуждают задаться вопросом — а точно ли это РПЛ?

«Ростов» Карпина ничуть не отстаёт. В четырёх из пяти предыдущих матчей с участием ростовского клуба во всех турнирах было забито минимум три мяча. А в трёх из этих четырёх — не менее четырёх мячей! Запутались в цифрах? Понимаю! Проще взглянуть на две последние встречи: с «Локомотивом» (2:2, 7:8 пен.) в Кубке России и «Ахматом» (2:3) в чемпионате России. Было весело.

Ростовчане, несмотря на свой далеко не самый звёздный состав, умудряются регулярно забивать. Наибольшая же проблема заключается в участившихся ошибках в обороне, что мешает добиваться результата. Последнюю победу жёлто-синие видели аж в середине сентября — восемь матчей назад. Срок настолько серьёзный, что главный тренер даже подумывает об отставке.

Конечно, вряд ли Валерия Карпина прямо сейчас отпустят. Да и рановато уходить, логично будет посидеть хотя бы до зимнего перерыва. Вполне возможно, ноябрьский перерыв на матчи сборных России даст специалисту новую пищу для размышлений и новое вдохновение. А веру в атакующий и результативный футбол в РПЛ может подарить матч с «Динамо».

Помимо того, что на данный момент «Динамо» и «Ростов» входят в число ярких представителей чемпионата России, их последние очные встречи получаются зрелищными. В четырёх прошлых матчах непременно забивали обе команды. И, как вы уже поняли, есть все предпосылки ожидать повторения этого тренда.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.