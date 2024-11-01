Николич пройдёт проверку «на мужика» в дерби ЦСКА — «Спартак»

Длинная рабочая неделя наконец-то подходит к концу! Тем приятнее будет завершить её огненным столичным дерби. В субботу, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ ЦСКА — «Спартак» 2 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Спартака» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10 (32% вероятности). На ничью можно поставить за 3.60.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от дерби всея Руси. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1, а пенальти оценивают в 42% вероятности.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (02.11.2024)

Очень много разговоров ходит в СМИ о том, что ЦСКА оступился в домашнем матче с «Факелом» (0:0) из-за Миралема Пьянича. Мол, боснийский полузащитник вышел в старте, игра строилась вокруг него одного, и соперник этим воспользовался. Однако это не совсем так. Марко Николич отметил, что у коллектива в целом была некоторая расслабленность из-за удачной серии.

Подобное имеет место быть, поскольку армейцы действительно были хороши ранее. Последнее поражение случилось в матче с «Зенитом» (0:1) ещё в середине сентября. Хотя и тогда как минимум ничья была близко. С тех пор команда провела восемь официальных игр в разных турнирах, ни разу не уступила и добыла шесть побед. После такого можно быстро зазнаться.

Кроме того, надо отдать должное самим воронежцам, ведь они выступили против красно-синих на чужом поле очень достойно. Несмотря на удаление на 66-й минуте, сохранили свои ворота в неприкосновенности. Хотя, может быть, оно и к лучшему, что ЦСКА оступился прямо сейчас, перед принципиальнейшим дерби со «Спартаком». Если корона присутствовала, то теперь точно должна была упасть.

«Спартак», по сравнению со стартом сезона, немного сбавил обороты, кураж прошёл. Победы есть — четыре в пяти прошлых матчах во всех турнирах. Однако последние две встречи получились непростыми. Только благодаря удалению красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) в Кубке России, а после победы над «Пари НН» (2:0) остались вопросы к качеству футбола.

И всё же подопечных Деяна Станковича как минимум нельзя недооценивать. Перед 14-м туром они идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на два очка. Плюс с одним поражением и пятью победами за шесть игр финишировали на первом месте в группе в Кубке России. Так что всё не так критично, как это выставляется в медиа.

Впрочем, небольшими фаворитами всё равно будут футболисты ЦСКА. Про беспроигрышную серию мы уже поговорили, здесь всё понятно. Теперь взгляните на оборону армейцев. Красно-синие пропустили только три мяча за 12 предыдущих матчей во всех турнирах. А к дерби с красно-белыми успеет вернуться в строй Виллиан Роша, что в теории должно придать дополнительную уверенность.

Не исключено, что соперники станут играть с оглядкой на собственные ворота и по причине турнирной борьбы. Понятно, что еврокубков пока нет, а влезть в борьбу за чемпионство к «Краснодару», «Зениту» и «Локомотиву» невероятно сложно. Однако побороться за топ-3 шансы есть. То есть логично биться за очки, а не только из принципа.

С учётом всего этого можно взять комбинированную ставку. Чересчур много голов ждать не стоит, а ЦСКА на домашнем стадионе вполне по силам как минимум сохранить свою беспроигрышную серию. Тем более что букмекеры за 1Х через тотал меньше 3.5 мяча дают приличный коэффициент. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев здесь вполне может быть.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и ЦСКА не проиграет за 1.88.