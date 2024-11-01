«Зенит» — «Динамо» Мх. Дебютант не даст Семаку выместить злость

Петербуржцы подарили конкуренту очки в прошлом туре, но и сейчас легче не будет.

Длинная рабочая неделя наконец-то подходит к концу! Тем приятнее завершить её с единственной и неповторимой Российской Премьер-Лигой. Разумеется, всё внимание будет приковано к дерби ЦСКА и «Спартака», но не только этим богата программа. В субботу, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Зенит» — «Динамо» Мх 2 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» на домашнем стадионе предлагается с коэффициентом 1.27, что даже в приближении переваливает за 75% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 14.50 — менее 7% вероятности. В ничью тоже верят не особо, коэффициент — 5.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности встречи. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Причём в голе гостей эксперты сомневаются ещё сильнее. Если махачкалинцы забьют, сыграет коэффициент 2.34 (менее 45% вероятности). Наиболее возможным представляется счёт 2:0 в пользу принимающей стороны.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» Махачкала (02.11.2024)

Петербургский «Зенит» подарил очки ещё одному прямому конкуренту. Хотя правильнее будет сказать, что это «Локомотив» сам их отобрал. Центральная встреча 13-го тура завершилась со счётом 1:1. Петербуржцы владели инициативой, открыли счёт на 51-й минуте, но московский клуб сумел воспользоваться своей возможностью для гола и отыгрался.

Теперь подопечные Сергея Семака отстают от выбившегося в единоличные лидеры «Краснодара» ровно на три очка. До зимнего перерыва им необходимо набирать очки в каждом туре и ждать осечки со стороны краснодарцев. Скорее всего, получится начать победную серию уже в ближайшем матче.

Во-первых, с мотивацией у «Зенита» сейчас проблем быть не должно. Во-вторых, клуб на своём поле стабильно хорош. В семи из восьми матчей до ничьей с железнодорожниками одержал победы. В-третьих, действующий чемпион есть действующий чемпион. Однако рассчитывать на лёгкую прогулку с махачкалинским «Динамо» точно не стоит.

Махачкалинцы относительно удачно дебютировали в РПЛ. Перед стартом 14-го тура находятся на безопасной 11-й строчке в турнирной таблице. А в Кубке России вообще умудрились занять третье место в одной группе со столичными «Динамо» и «Спартаком», а также самарскими «Крыльями Советов». Теперь продолжат выступление в турнире.

Большим плюсом перед поездкой в Санкт-Петербург является то, что «Динамо» взяло свой темп и стабильно его держит. Это почти всегда низкий оборонительный блок и поиск шансов в контратаках. Забивать получается крайне редко, зато в обороне, как правило, порядок. В четырёх прошлых играх всего четыре пропущенных мяча, хотя среди соперников были «Спартак» и ЦСКА.

Скорее всего, «Зенит» будет целый матч играть первым номером, а «Динамо» плотно и внимательно обороняться. На таком фоне можно рассмотреть ставки на статистику. Что-то вроде форы хозяев по ударам по воротам или угловым. Но если выбирать нечто приземлённое и привычное — П1 всухую или П1 через тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Зенит» выиграет за 1.84.