Экспресс с коэффициентом 5.13: «Локомотив» и «Северсталь» не собираются тормозить

Сегодня наше внимание будет устремлено на матчи регулярного чемпионата КХЛ. Сможет ли «Сибирь» прервать серию поражений, выдержит ли «Локомотив» испытание в Казани и надолго ли хватит куража у «Северстали? Попробуем разобраться с этими вопросами. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.13.

Прогноз на матч «Металлург» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Андрея Разина всё ещё нестабильны, но находятся в зоне плей-офф Восточной конференции. Последние два матча «Магнитка» проиграла. Сначала она уступила находящемуся в ужасной форме «Авангарду» (2:3 ОТ), а в минувшей встрече магнитогорцы потерпели поражение от «Ак Барса» (1:4). Как отметил тренер «Металлурга», счёт не по игре. Он уверен, что его подопечные могли забивать больше.

«Сибирь» подходит к матчу с «лисами» с серией из пяти поражений. «Снеговики» уступили «Северстали» (2:4), «Трактору» (4:5 и 0:5), «Барысу» (1:3) и СКА (3:6). В последней встрече новосибирцы проиграли челябинцам всухую. Вадим Епанчинцев, видимо, не унывает. Он вспомнил песню про Аргентину и Ямайку. Настроение хорошее, но когда к хоккеистам придёт игра?

Вряд ли «Сибирь» заиграет по-другому во встрече с «Металлургом». Каждый матч важен для Андрея Разина. Тренер уже устал от критики. Дома он должен добиться желаемого результата от своих подопечных. Мы поставим на победу «Магнитки» за 1.85.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Железнодорожники возглавляют сводную таблицу КХЛ с 38 очками. Команда в прекрасной форме. Ярославцы выиграли последние шесть встреч, а в минувшей победили одного из главных конкурентов — СКА (3:2). «Локомотив» остаётся лучшей командой по игре в обороне. Подопечные Игоря Никитина пропустили только 34 шайбы.

Но встреча с «Ак Барсом» станет серьёзным испытанием для железнодорожников. Казанцы играют с характером. Они победили в последних трёх матчах. Однако перехваливать подопечных Анвара Гатиятулина за эти успехи не стоит. Они дважды выиграли у «Адмирала» (2:0 и 4:2), а также победили «Металлург» (4:1), находящийся не в лучшей форме.

Игра будет непростая, но железнодорожники выглядят увереннее и лучше, чем казанский клуб. «Локомотив» должен продлить свою победную серию, но вряд ли в основное время. Возьмём с подстраховкой победу ярославцев с учётом ОТ и буллитов за 1.85.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Куньлунь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечным Андрея Козырева очень сильно повезло с календарём на этом этапе. «Рыси» этим пользуются в полную меру. К предстоящей встрече они подходят с пятиматчевой победной серией. Однако обыгрывала «Северсталь» такие клубы, как «Адмирал», «Амур», «Сибирь» и минское «Динамо». Не особо сильные соперники.

Как и «Куньлунь», который находится на предпоследнем месте в таблице Западной конференции. «Драконы» очень много пропускают – 79 шайб в 21 встрече. Победив в минувшей встрече «Барыс» (2:0), клуб из Пекина сумел прервать пятиматчевую серию поражений.

Судя по всему, «Северсталь» спокойно разделается ещё с одним слабым соперником. Календарь продолжает делать подарки «рысям». Они воспользуются плохой формой «Куньлуня» и одержат победу. Поставить на этот исход можно за 1.50.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Сибирью» за 1.85.

Ставка 2: итоговая победа «Локомотива» в игре с «Ак Барсом» за 1.85.

Ставка 3: победа «Северстали» во встрече с «Куньлунем» за 1.50.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.85 Х 1.50 = 5.13.