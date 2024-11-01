«Миннесота» — «Тампа-Бэй». Капризов и Кучеров феноменальны

2 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Тампа-Бэй» 2 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Миннесота» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (02.11.2024)

На 2 ноября запланировано шесть встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле «Миннесота» примет «Тампа-Бэй». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Кто бы мог подумать, что «Миннесота» так здорово начнёт сезон? Команда из Сент-Пола виделась посредственной и неконкурентоспособной. Казалось, в её составе многовато молодёжи и хоккеистов средней руки. Работа Джона Хайнса с юными хоккеистами всё изменила.

«Уайлд» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Они проиграли только один из девяти матчей в основное время при трёх поражениях в принципе. Все другие встречи «Миннесота» выиграла в основное время, продемонстрировав отличный командный хоккей.

Зажигает Кирилл Капризов. В девяти матчах он отметился 18 (5+13) результативными действиями. Записав на свой счёт заброшенную шайбу и две голевые передачи в последней игре с «Питтсбургом» (5:3), россиянин повторил рекорд Матса Цуккарелло по встречам с 2+ очками очками (6).

Кирилл Капризов был признан первой звездой недавней встречи с «Тампа-Бэй» (4:2). Он оформил дубль и отдал передачу, которую превратил в заброшенную шайбу Мэтт Болди. Также в голевой атаке поучаствовал Матс Цуккарелло. У россиянина, норвежца и американца прекрасная «химия» и отличная статистика.

Остановить раздухарившуюся «Миннесоту» будет непросто, но «Тампа-Бэй» попробует взять у «Уайлд» реванш. Подопечные Джона Купера тоже очень здорово начали сезон. Они уступили только в 3 из 10 матчей, а шесть побед одержали в основное время.

Разницу делают Никита Кучеров и Андрей Василевский. Заброшенная шайба и две результативные передачи нападающего, а также 33 сейва голкипера принесли «Лайтнинг» победу в последней встрече с «Колорадо» (5:2). Кучеров был признан первой звездой матча.

31-летний нападающий порадовал публику гениальном пасом, который превратил в гол Джейк Гюнцель. После игры американский форвард поделился мнением, что у россиянина глаза на затылке. У Никиты невероятное видение площадки и выдающаяся техника.

Кучеров начал атаку от своих ворот, на высокой скорости преодолел всю площадку, каким-то чудом увидел или почувствовал открывание партнёра по команде и отдал точную передачу себе за спину. Джейку Гюнцелю оставалось только не промахнуться в пустой угол. И он не подвёл.

Приобретённый в межсезонье американец вообще здорово вписался в команду Джона Купера. Гюнцель классно взаимодействует с Кучеровым и другими топовыми нападающими «Лайтнинг». В том числе благодаря его стараниям у Никиты уже 17 (9+8) очков.

Заключить пари на то, что предстоящем матче сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. У команд прекрасная результативность. На двоих они забросили 73 шайбы, а пропустили — 52. В целом и пропускают клубы нечасто, но так или иначе крен в сторону нападения у них имеется.

Нельзя не отметить, что набрал отменную форму голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. В последних трёх матчах он совершил 100 сейвов и пропустил только четыре шайбы. Только вот вратарь играет без передышки. Джону Куперу неплохо бы дать ему небольшой отдых. Хотя даже если он решит этого не делать, предстоящая встреча всё равно должна порадовать большим количеством голов.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Тампа-Бэй» 2 ноября 2024 года

И у «Миннесоты», и у «Тампа-Бэй» очень результативное нападение. Кирилл Капризов и Никита Кучеров дарят болельщикам шоу. Оба регулярно набирают очки в большом количестве, радуют прекрасной игрой и очень помогают своим командам добывать победы. Выявить сильнейшего не видится возможным. Лучше проверить высокую результативность.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.