«Бавария» — «Унион». Кейн и Компани идут за золотом Бундеслиги

2 ноября состоится матч 9-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.19. Успех берлинцев оценён в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» 2 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.93. Если не забьют — коэффициент 1.87. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Унион» (02.11.2024)

На 2 ноября запланировано шесть встреч 9-го тура чемпионата Германии. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» померяются силами местная «Бавария» и «Унион». Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, а берлинцы располагаются на четвёртом месте. Мотивации у обеих команд хоть отбавляй.

На внешней арене у «Баварии» многое не получается, но на внутренней она смотрится непобедимо. Мюнхенцы потеряли очки только во встречах с действующим чемпионом — «Байером» (1:1) — и очень неудобным для себя соперником — франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3) на выезде.

Подопечные Венсана Компани быстро оклемались. В последних двух турах чемпионата Германии они разгромили «Штутгарт» (4:0) и крупно победили «Бохум» (5:0). Мюнхенцы повторили клубный рекорд, забив 29 мячей в первых восьми матчах сезона Бундеслиги. Ранее подобное случалось лишь дважды в истории первенства.

Следом «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Главным героем встречи стал Джамал Мусиала. Он оформил хет-трик. Два мяча талантливый 21-летний полузащитник забил с передач Гарри Кейна, ставшего обладателем награды имени Герда Мюллера.

Всего в этом сезоне англичанин провёл 13 официальных матчей в составе мюнхенского клуба, в которых записал на свой счёт 15 голов и семь результативных передач. Кейн прекрасно сработался с Венсаном Компани. Он разделяет идеи бывшего легендарного бельгийского защитника и оказывает большое влияние на игру команды.

В составе «Униона» и в помине нет столь элитных футболистов, как Гарри Кейн. Основной костяк берлинцев состоит из игроков средней руки и перспективной молодёжи, которую всеми доступными способами развивает бывший помощник тренера сборной Дании Каспера Юльманна — Бо Свенссон.

45-летний специалист заслуживает похвалы за небезуспешную работу с молодёжью. Он растит таланты, которые в будущем могут стать лидерами сборной Германии. Однако так или иначе ресурсы у клуба из Берлина ограничены. Свенссону приходится играть строго вторым номером.

Поэтому у «Униона» одни из самых скромных показателей в лиге. В восьми встречах он пропустил всего лишь пять мячей — меньше только у «Лейпцига», но и сам забил совсем немного — девять голов. Маловероятно, что грядущий матч порадует результативностью.

Нападению берлинской команды вряд ли удастся подобрать ключи к воротам опытного Мануэля Нойера. Из-за возраста голкипер «Баварии» стал реже выручать, но он по-прежнему является одним из лидеров клуба в раздевалке и очень грамотно управляет защитой.

Венсан Компани старается минимизировать нагрузку на Мануэля Нойера. «Штутгарту» мюнхенцы позволили нанести всего лишь четыре удара, и лишь один из них пришёлся в створ. Поставить на то, что «Бавария» победит «Унион» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Мюнхенцы выиграли пять из шести последних очных встреч. Ещё одна проходила в Берлине и ознаменовалась ничьей. Разница в классе очень большая. У футболистов «Баварии» значительно выше класс исполнительского мастерства. Она видится явным фаворитом.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» 2 ноября 2024 года

«Бавария» уверенными шагами идёт к трофеям. Команда прекрасно мотивирована. Она допускает мало ошибок и очень много забивает. «Унион» крепок, но он не является сложным соперником для мюнхенцев. У берлинцев недостаточно мощное нападение. Вряд ли им удастся забить и избежать поражения в грядущем матче.

Ставка: «Бавария» победит и не пропустит за 2.00.