«Локомотив» — «Рубин». Галактионов можёт всё!

С Бариновым и Батраковым было бы проще, но тренер железнодорожников справится и так.

2 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.65. Успех казанцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 2 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (02.11.2024)

До зимней паузы осталось чуть больше месяца. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 2 ноября запланированы три матча 14-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве померяются силами местный «Локомотив» и «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Поражение от «Химок» (0:2) и ничья с «Зенитом» (1:1) в последних двух турах чемпионата России ощутимо снизили шансы «Локомотива» на победу в первенстве. В обоих случаях он потерял очки на выезде. Отставание от лидирующего «Краснодара» увеличилось до пяти очков.

Возвращаются на «РЖД Арену» красно-зелёные с поникшими головами. В матче с действующим чемпионом РПЛ они создали много моментов, отчего потеря очков кажется вдвойне досадной. Впрочем, не время раскисать. Нужно возвращаться в победное русло. Всё необходимое для этого у Михаила Галактионова есть.

Тренер поставил железнодорожникам командный футбол высокого уровня. Сочетание скорости, комбинирования и техники игроков дарит болельщикам отменное зрелище. Больше прочих радует Алексей Батраков. Именно он с передачи Сергея Пиняева сравнял счёт на 68-й минуте встречи с «Зенитом».

В 13 матчах в РПЛ 19-летний полузащитник забил восемь мячей и отдать шесть результативных передач. У Батракова отличное видение поля и хорошо развито голевое чутьё. Он технично обращается с мячом, много обостряет, классно находит передачами сокомандников.

В предстоящем матче креативность и другие индивидуальные навыки Батракова, а также лидерские качества капитана команды — Дмитрия Баринова — точно пригодились бы «Локомотиву». Полузащитники не смогут принять участия во встрече из-за перебора жёлтых карточек.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что игра с «Рубином» станет сложным испытанием для железнодорожников. Он поделился мнением, что у Рашида Рахимова будет запредельная мотивация, ведь тренер не особо удачно работал в московском клубе.

В целом сезон для казанцев складывается весьма неплохо. Они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, а также вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Тем не менее Рахимов не чувствует себя безопасно. По слухам, его должность может занять Владимир Федотов.

Видно, что команда поддерживает Рахимова, выкладываясь на полную. Она не стремится к переменам и разделяет идеи тренера. Футбол казанцев нравится не всем. Некоторые даже называют его противным. Однако такой стиль чаще всего приносит хорошие результаты.

Рахимов требователен и прагматичен. Его подопечные редко пропускают. Плохо только, что и нападение у казанцев функционирует слабовато. Практически всё держится на мастерстве Мирлинда Даку, пребывающего не в лучшем тонусе. В последних шести матчах в чемпионате России он забил только один гол.

Заключить пари на победу «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. У москвичей будет преимущество в виде родных стен. Они должны сыграть в привычной доминирующей манере. Галактионов наверняка сможет превратить преимущество по владению инициативой в результат.

Без Батракова и Баринова будет сложно, но тренер «Локомотива» отличается умением здорово улучшать игру заменами. Думается, он правильно распорядится ресурсами. Глубины состава и разницы в исполнительском мастерстве железнодорожникам должно хватить для победы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 2 ноября 2024 года

Москвичам важно реабилитироваться после двух потерь очков подряд в первенстве. Мотивации у них будет не меньше, чем у казанцев, а может быть, даже больше. Отсутствие двух ведущих футболистов — головная боль для Галактионова, но есть уверенность, что он найдёт выход из ситуации. У тренера «Локомотива» в подспорье достаточно игроков, ждущих шанса проявить себя. «Рубин» хорошо дисциплинирован, но всё же он менее стабилен. Клубу не хватает качества и мощности в нападении.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.