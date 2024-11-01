ЦСКА — «Спартак»: Станкович на коне? Не факт, но точно не проиграет!

2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое преимущество отдают хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Спартака» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10 (32% вероятности). На ничью можно поставить за 3.60.

Аналитики не ждут высокой результативности от дерби всея Руси. Тотал меньше 2.5 мяча оценили коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет котировка 1.79.

В прошлом сезоне ЦСКА и «Спартак» встречались дважды в рамках РПЛ. Мы изучили эти встречи и нашли закономерности, которые могут помочь сделать правильный выбор.

Ничья! Или «Спартак» не проиграет?

Оба матча в прошлом сезоне завершились ничейным исходом. На поле ЦСКА была зафиксирована нулевая ничья, а в Тушино команды сыграли бодрые 2:2. В принципе, и сейчас команды выглядят примерно равными по классу, поэтому есть резон взять ничью за 3.55.

Если копнуть ещё глубже, то можно отметить, что «Спартак» не проигрывает ЦСКА уже пять матчей подряд — две победы и три ничьих. Так что поклонники красно-белых могут не переживать. С точки зрения статистики их команда точно не проиграет. Коэффициент здесь меньше, но и ставка надёжнее. За 1.60 стоит взять непоражение красно-белых. Да и в конце концов Деян Станкович должен проявить себя в топовых матчах!

Ещё одна ничья!

Ещё один вариант для ставки — это ничья в первом тайме. Такой вариант сыграл в трёх последних дерби. Дважды команды завершали первый игровой отрезок со счётом 1:1, ещё в одном случае голов не было. Коэффициент здесь неплохой — 2.20.

Угловые — за армейцами

Ещё одна интересная закономерность, которую удалось выявить — в обоих матчах прошлого сезона футболисты ЦСКА подавали больше угловых. 5:4 и 4:3 — оба раза преимущество в один угловой. На победу команды Марко Николича по этому показателю предлагают коэффициент 2.00. Исходя из этого, можно набрать много вариантов и для экспресса — тотал угловых ЦСКА больше 3.5 за 1.36, победа красно-белых по этому показателю с форой (+1.5) за 1.49, ТМ 10.5 корнера за 1.50 — выбирайте, что вашей душе угодно!

Кроме того, оба раза красно-синие чаще оказывались в офсайде. 1:0 и 4:1. Поэтому смело берём победу ЦСКА по этому показателю за солидные 2.70.

Несмотря на статус дерби и всю его бескомпромиссность, не так много жёлтых карточек было в прошлом сезоне. 1:1 и 3:1 в пользу ЦСКА по предупреждениям. Таким образом, ни разу соперники не вышли за рамки четырёх «горчичников». Что ж, тогда есть резон взять ставку на ТМ 4.5 жёлтой карточки за 1.85. А вот первыми в обоих матчах прошлого года арбитры предупреждали футболистов «Спартака». На это событие можно сделать ставку за 1.82.

Мы рассказали о пари, которые выиграли во всех матчах между ЦСКА и «Спартаком» в прошлом сезоне. Посмотрим, перенесутся ли закономерности на сезон нынешний. Помните, что ставки — это не заработок. Играйте в своё удовольствие!

Прогнозы на матч ЦСКА — «Спартак»

Ставка 1: ничья за 3.55.

Ставка 2: ничья в первом тайме за 2.20.

Ставка 3: победа ЦСКА по угловым за 2.00.

Ставка 4: победа ЦСКА по офсайдам за 2.70.

Ставка 5: тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 1.85.