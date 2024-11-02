Экспресс с коэффициентом 8.35: «Арсенал», «Ливерпуль» и «ПСЖ» добудут победы

На этих выходных всё внимание будет приковано к футболу. Очень много интересных событий запланировано на сегодня. Мы же отобрали три встречи, на которые дали прогнозы и собрали их в экспресс с коэффициентом 8.35.

Прогноз на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»

У «канониров» не возникло никаких проблем в минувшем матче Кубка английской лиги. Они разгромили «Престон» (3:0). Всё по делу, но ожиданий от лондонцев было больше. Микель Артета показал, что серьёзно относится даже к этому турниру. А вот последние две встречи в АПЛ у «Арсенала» не задались. Он уступил «Борнмуту» (0:2) и сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). Теперь отставание от «Ман Сити» составляет пять очков.

«Ньюкасл Юнайтед» в прошлом матче Кубка лиги прошёл более серьёзную проверку на прочность. Он победил «Челси» (2:0). Так «сороки» смогли поквитаться за поражение от «синих» в АПЛ – 1:2, которое они потерпели как раз перед кубковой встречей.

Откровенно говоря, дела у «Ньюкасл Юнайтед» в чемпионате Англии идут плохо. «Сороки» занимают место в середине турнирной таблицы и очень мало забивают. «Арсеналу» необходимо побеждать, чтобы продолжить чемпионскую гонку. Иначе отставание от «Ман Сити» будет только увеличиваться. На победу «канониров» можно поставить за 1.97.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон»

Смена тренера в межсезонье никак не повлияла на «красных». Под руководством Арне Слота мерсисайдцы проиграли всего один матч в этом сезоне – «Ноттингем Форест» (0:1). К предстоящей встрече «Ливерпуль» подходит с серией из 10 игр без поражений во всех турнирах. Причём на этом отрезке была всего одна ничья – с «Арсеналом».

«Брайтон» 30 ноября играл с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги. «Чайки» уступили со счётом 2:3. Автором дубля стал Коди Гакпо. Нужно отметить, что характер у клуба точно имеется. Особенно с учётом того, что до этого поражения он победил в АПЛ «Тоттенхэм» (3:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2).

Уступив с разницей в один мяч, «Брайтон» ещё легко отделался. Да и выступал он на домашнем стадионе. Теперь «чайки» будут гостить у «Ливерпуля». Поэтому «красные» могут одержать более уверенную победу. Особенно если учитывать тот факт, что настрой на игру в АПЛ будет куда серьёзнее. Поставить на победу команды Арне Слота с форой (-1.5) можно за 2.00.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ланс»

У парижан не ладятся дела в Лиге чемпионов, но в чемпионате Франции им нет равных. Красно-синие занимают первое место в таблице первенства, опережая на три очка «Монако». Несмотря на уход Мбаппе, «ПСЖ» много забивает. В Лиге 1 команда Луиса Энрике забила уже 28 мячей, а пропустила всего лишь восемь. Брэдли Баркола лидирует в гонке лучших бомбардиров с восемью голами. Он стал отличной заменой Килиану.

«Ланс» — очень крепкая команда, которая пропустила всего лишь шесть мячей в этом сезоне. Но в последней встрече с «Лиллем» кроваво-золотые потерпели первое поражение в чемпионате Франции – 0:2. Да и ничьих было многовато – пять в девяти играх.

Парижане лучше, результативнее, стратегически умнее и сильнее «Ланса». Вслед за победой в матче с «Марселем» (3:0) «ПСЖ» обыграет и кроваво-золотых. На победу красно-синих с форой (-1.5) можно поставить за 2.12.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» за 1.97.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) в игре с «Брайтоном» за 2.00.

Ставка 3: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) в матче с «Лансом» за 2.12.

Общий коэффициент: 1.97 Х 2.00 Х 2.12 = 8.35.