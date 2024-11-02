«Вашингтон» — «Коламбус». Овечкин, Протас и Строум неукротимы

На троих нападающие забросили четыре шайбы в последних двух матчах. Их невозможно остановить.

3 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.07. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 3 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Коламбус» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.10.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (03.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

На 3 ноября запланировано множество интересных встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами «Вашингтон» и «Коламбус». Первое вбрасывание состоится в 00:00 мск.

В последних двух встречах «Вашингтон» уверенно победил «Рейнджерс» (5:3) и разгромил «Монреаль» (6:3). Александр Овечкин в этих играх забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. Все три гола россиянин забил с передач 23-летнего белорусского форварда Алексея Протаса и Дилана Строума.

В матче с «Монреалем» уже и сам Протас забил с паса Овечкина. Для россиянина результативная передача стала 701-й в карьере в НХЛ. Строум также поучаствовал в голевой комбинации. Это трио смотрится очень органично. В девяти матчах Александр набрал 10 (5+5) очков, Алексей — 9 (3+6), а Дилан — 13 (3+10).

Если эта связка продолжит работать с такой эффективностью, капитан «столичных» может побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, Овечкину осталось забросить 37 шайб. Важно, что великая погоня никак не мешает команде. Наоборот, её мотивируют и подгоняют успехи лидера.

«Вашингтон» показывает очень собранный командный хоккей и в каждом матче создаёт много моментов. «Кэпиталз» выиграли шесть из девяти встреч в основное время, а также в овертайме победили возглавляющий турнирную таблицу Центрального дивизиона «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

У «Коламбуса» результаты поскромнее. Хотя, с учётом статуса аутсайдера и свалившихся на клуб болезненных кадровых потерь, показатели можно назвать великолепными. «Блю Джекетс» выиграли пять из девяти встреч. Причём все победы одержали в основное время.

Бо́льшую часть очков «Коламбус» набрал в матчах с испытывающими большие проблемы командами, но это не принижает заслуг Дина Эвасона. Тренер продуктивно работает с молодёжью и с российскими хоккеистами — с Даниилом Тарасовым, Иваном Проворовым, Егором Чинаховым, а также с Кириллом Марченко.

Проворов в девяти матчах записал на свой счёт три результативные передачи, Чинахов забросил три шайбы и отдал пять голевых передач, а Марченко, в свою очередь, набрал 11 (4+7) очков. Россияне оказывают значительное влияние на качество игры и результаты «Блю Джекетс».

Пока что «Коламбус» выступает очень вдохновенно, но крайне малое количество ресурсов предвосхищает скорое начало спада «Блю Джекетс». В последней встрече с возглавляющим сводную таблицу НХЛ «Виннипегом» они потратили немало сил. С трудом верится, что команде хватит энергии для избежания поражения в предстоящей встрече.

Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. «Блю Джекетс» являются одним из самых неудобных соперников для Александра Овечкина. В 48 матчах с «Коламбусом» россиянин забросил только 25 шайб.

Однако не стоит торопиться с выводами. Связка Овечкин — Протас — Строум выглядит неудержимо. Остановить это трио обороне «Коламбуса» будет очень сложно. Между хоккеистами выработалась отличная «химия». У 39-летнего россиянина есть все шансы улучшить статистику встреч с «Блю Джекетс».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 3 ноября 2024 года

«Кэпиталз» показывают хоккей прекрасного качества и добывают отличные результаты. Команда на ходу, Александр Овечкин стремительно приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Болельщики довольны. «Коламбус» порадовал на старте сезона, но это лишь временный всплеск, после которого предвидятся начало чёрной полосы и возвращение к роли явного аутсайдера. Запас сил у «Блю Джекетс» уже начал иссякать.

Ставка: Победа «Вашингтона» в основное время за 2.07.