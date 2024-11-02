«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Месси отправит Миранчука в отпуск

Аргентинец и уругваец не позволят россиянину взять реванш. Ответная игра тоже останется за ними.

3 ноября состоится матч 1/8 финала плей-офф МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 2.00. Успех «пятиполосных» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» 3 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.35.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» (03.11.2024)

Начался плей-офф МЛС. Первый матч 1/8 финала «Интер Майами» выиграл у «Атланты Юнайтед» со счётом 2:1. 3 ноября «пятиполосные» на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте попробуют взять у «цапель» реванш. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Сезон для «Атланты Юнайты» складывается не лучшим образом, несмотря на усиление состава бывшим полузащитником московского «Локомотива» и «Аталанты» из Бергамо — Алексеем Миранчуком. «Пятиполосные» финишировали в регулярном чемпионате МЛС лишь на 20-й строчке в сводной таблице и неудачно выступили в Кубке лиг.

Если бы не Миранчук, «Атланта Юнайтед» уже вовсю готовилась бы к следующему сезону, а не боролась с «Интер Майами» за выход в 1/4 финала плей-офф МЛС. В 11 встречах за «пятиполосных» 29-летний россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Показатели не очень высокие, но их важность сложно переоценить. Алексей забил гол-красавец в матче как раз с «Интер Майами», который помог избежать поражения — 2:2. Также забитые им мячи помогли команде добыть результаты во встречах с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2 и 2:1). Ну и, наконец, Миранчук отдал результативную передачу в игре раунда плей-ин с «Клёб де Фут Монреалем» 2:2 (5:4 пен.).

После приобретения российского полузащитника в игре «Атланты Юнайтед» стало больше разнообразия и креатива. Однако она по-прежнему нуждается в подписании качественных новичков. В составе «пятиполосных» недостаточно техничных футболистов, которые способны сделать разницу на индивидуальном мастерстве. Опять тащить Миранчуку?

Стараний россиянина может оказаться недостаточно. «Интер Майами» по итогам регулярного чемпионата МЛС стал чемпионом. Он победил в 23 из 35 матчей и восемь раз сыграл вничью. «Цапли» выдвигаются за новым трофеем. Первый шаг уже сделан. Почва на ответную игру с «Атлантой Юнайтед» заготовлена.

Одним из главных героев первого матча стал, конечно же, Лионель Месси. Он записал на свой счёт результативную передачу, которую превратил в гол Жорди Альба. Всего аргентинец принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата МЛС, в которых забил 20 мячей и отдал 18 голевых пасов.

Месси пришлось изменить стиль игры из-за возраста и ритма лиги. Однако остаётся неизменным прекрасное взаимодействие аргентинца с Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Бывшие футболисты «Барселоны» уже не так быстры, но их опыт и мастерство делают разницу.

Соперники не справляются с тем качеством игры, которое предлагают Месси, Суарес, Альба и Бускетс. В каждом матче разница в классе между бывшими игроками «Барселоны» и другими футболистами МЛС бросается в глаза. Техника на совершенно разных уровнях. Заключить пари на то, что «Интер Майами» победит «Атланту Юнайтед», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» 3 ноября 2024 года

У «Атланты Юнайтед» хуже комплектация состава, чем у «Интер Майами». Поддержки болельщиков и стараний Миранчука вряд ли хватит для того, чтобы избежать поражения. «Цапли» слишком сильны. Они не знают себе равных в МЛС. Даже играя на домашнем стадионе, «пятиполосные» не смогут сравнять счёт в серии.

Ставка: победа «Интер Майами» за 2.00.