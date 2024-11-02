«Наполи» — «Аталанта». Конте вернул Неаполь во времена Спаллетти

3 ноября в матче 11-го тура Серии А «Наполи» будет играть с «Аталантой». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало – в 14:30 мск. Как долго подопечные Антонио Конте продержатся на первом месте?

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Аталанта» 3 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «партенопейцев» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.08. Шансы бергамасков оценили в 3.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.90. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» (03.11.2024)

Обыграв в минувшем матче Серии А «Милан» со счётом 2:0, «Наполи» подтвердил свои намерения выиграть скудетто в этом сезоне. Антонио Конте доволен выступлениями своих подопечных. Он вернул радость болельщикам. Девять встреч не проигрывают «партенопейцы» в первенстве. За это время была только одна ничья – с «Ювентусом» (0:0).

Героями встречи с «Миланом» стали Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия. Они забили по голу в первом тайме, после чего неаполитанцы удерживали преимущество до финального свистка. Таким образом, «партенопейцы» опережают «Интер» на четыре очка. Главное, не терять тонус.

«Наполи» выиграл последние пять матчей в чемпионате Италии. Причём четыре победы одержал всухую. Обыграли подопечные Конте, кроме миланцев, «Монцу» (2:0), «Комо» (3:1), «Эмполи» (1:0) и «Лечче» (1:0). Кажется, что Антонио вернул в Неаполь времена Лучано Спаллетти.

«Аталанта» станет настоящим испытанием для «партенопейцев». Бергамаски набрали приличный ход и будут поддерживать текущую форму. Они выиграли четыре последние встречи в Серии А. Подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили «Дженоа» (5:1), крупно одолели «Верону» (6:1), победили всухую «Венецию» (2:0) и «Монцу» (2:0).

Между тем «богиня» неплохо провела матчи в Лиге чемпионов, победив «Шахтёр» (3:0) и сыграв в нулевую ничью с «Селтиком». «Аталанта» явно не собирается сбавлять ход. В таблице Серии А бергамаски занимают третье место, отставая от «Наполи» на шесть очков.

Скорее всего, неаполитанцы подтвердят в очередной раз серьёзность намерений взять скудетто. Дома «партенопейцы» выиграли все пять матчей в Серии А. «Аталанта» побеждала в последних четырёх играх первенства, но, откровенно говоря, слабых соперников. Никто из них и рядом не стоял с нынешней игрой «Наполи». Поставить на победу команды Антонио Конте можно за 2.08.

Ставка: победа «Наполи» за 2.08.