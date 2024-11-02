«Барселона» — «Эспаньол». Левандовски почитает высокие стандарты Флика

3 ноября состоится матч 12-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.13. Успех бело-синих оценён экспертами в 19.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол» 3 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.50. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.70. Если не забьют — коэффициент 2.15. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эспаньол» (03.11.2024)

В чемпионате Испании много интересного. 3 ноября состоятся четыре встречи 12-го тура Примеры. В одной из них в каталонском дерби померяются силами «Барселона» и «Эспаньол». Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

«Барселона» разошлась не на шутку. Она выиграла пять последних матчей с общим счётом 21:2. В Примере сине-гранатовые победили «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0), а в Лиге чемпионов обыграли «Янг Бойз» (5:0) и мюнхенскую «Баварию» (4:1).

Впечатляет, что сильных соперников команда побеждает не менее уверенно, чем аутсайдеров. «Барселона» всё больше становится похожа на «Баварию», которая в сезоне-2019/2020 под руководством Ханс-Дитера Флика внешне непринуждённо выиграла требл. Она не знала себе равных, и Роберт Левандовски забивал с пугающей частотой.

Прошло немало времени. Волей судьбы, Ханс-Дитер Флик и Роберт Левандовски оказались в «Барселоне», и их совместная работа снова приносит невероятные плоды. Только в последних пяти матчах 36-летний нападающий забил 10 мячей. Он был признан лучшим игроком «эль класико».

Левандовски заявил, что каждый игрок «Барселоны» чувствует себя комфортно под руководством Флика. Он отметил повышение уровня сыгранности благодаря тренировкам немецкого специалиста. Замечательное подспорье поляку составляют Ламин Ямаль и Рафинья. Оба регулярно радуют результативностью.

Бразилец сказал, что сразу почувствовал высокие стандарты Флика, подталкивающие каждого футболиста сине-гранатовых к развитию. У немецкого тренера всё схвачено. Его подопечные прекрасно дисциплинированы, пребывают на эмоциональном подъёме и показывают отменный результативный футбол.

«Эспаньол» может только мечтать о подобном. Он располагается на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Находящиеся в зоне вылета команды выглядят конкурентоспособнее. Велика вероятность, что по итогам сезона бело-синие вылетят в Сегунду.

«Эспаньол» подходит к каталонскому дерби в печальном виде. Он проиграл пять из шести последних матчей в Примере и во встречах с сильными соперниками пропустил много. Сине-белые разгромно уступили мадридскому «Реалу» (1:4) и «Атлетику» из Бильбао (1:4).

Такими темпами Маноло Гонсалес рискует быть отправлен в отставку. Не сказать, что «Эспаньол» показывает скучный и некрасивый футбол. По рисунку игры к испанскому специалисту претензий нет, но отсутствие хороших результатов вряд ли по душе руководству сине-белых.

В конце концов, состав «Эспаньола» не блещет известными именами. Он может попробовать зацепиться за очки в грядущем матче только за счёт особой мотивации. Однако в то, что сине-белым удастся избежать разгромного поражения, верится с трудом. Поставить на победу «Барселоны» с форой (-2.5) можно с коэффициентом 1.87.

Победа в «эль класико» не должна расслабить сине-гранатовых. Они увеличили отрыв от мадридского «Реала» до шести очков, но чемпионат Испании ещё не выигран. Впереди много туров. Ханс-Дитер Флик не допустит расслабленности и недооценки соперника. Ждём от его подопечных очередного зрелищного разгрома.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол» 3 ноября 2024 года

Сине-гранатовые громят всех без разбору. «Эспаньол» — не тот соперник, с которым у них могут возникнуть проблемы. Сине-белые зачастую много пропускают во встречах с располагающимися в верхней части турнирной таблицы Примеры командами. Скорее всего, «Барселона» вновь выиграет с разницей в три или больше мяча.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.87.