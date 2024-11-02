«Интер» — «Венеция». Индзаги преследует «партенопейцев»

3 ноября в матче 11-го тура Серии А «Интер» будет играть с «Венецией». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро». Начало – в 22:45 мск. Миланцы продолжат погоню за «Наполи».

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Венеция» 3 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «змей» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.19. Шансы «крылатых львов» оценили в 15.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Серии А «Интер» — «Венеция» (03.11.2024)

После яркой ничьей с «Ювентусом» (4:4) «Интер» быстро реабилитировался, разгромив «Эмполи» (3:0). Честно говоря, большую роль сыграло удаление в составе «синих». Оставшись в меньшинстве, они уже были не в силах сопротивляться.

Симоне Индзаги предоставил игровое время Давиде Фраттези, и он не подвёл, оформив дубль. Точку в матче поставил Лаутаро Мартинес. Беспроигрышная серия «змей» насчитывает семь матчей во всех турнирах. В том числе миланцы победили в Лиге чемпионов «Црвену Звезду» (4:0) и «Янг Бойз» (1:0).

В предстоящей встрече Симоне Индзаги может предоставить лидерам заслуженный отдых. Либо же выпустит их на замену, чтобы не теряли игровой тонус. Всё дело в том, что впереди у «Интера» матч с «Арсеналом», который уж точно не будет лёгкой прогулкой. Но даже после ротации «змеи» не выглядят слабее. У них хорошая глубина состава.

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Наполи» на четыре очка. А вот «Венеция» находится в зоне вылета. Команду вывел в Серию А Паоло Ваноли, но оставил, перейдя в «Торино». Без него «крылатые львы» показывают очень плохой футбол.

В последней встрече чемпионата Италии оранжево-чёрно-зелёные чудом обыграли «Удинезе» — 3:2. Когда «Венеция» проигрывала 1:2, в составе соперника произошло удаление. Это помогло подопечным Эусебио Ди Франческо одержать волевую победу. Йоэль Похьянпало оформил дубль.

Эта победа стала лишь второй для «крылатых львов» в этом сезоне Серии А. Таким образом, они прервали четырёхматчевую безвыигрышную серию, во время которой уступили «Роме» (1:2), «Вероне» (1:2), «Аталанте» (0:2) и сыграли вничью с «Монцей» (2:2).

В целом ничем удивить «Венеция» не сможет такую титулованную и сильную команду, как «Интер». Даже если Симоне Индзаги воспользуется ротацией состава, шансов у «крылатых львов» не будет. Поставим на победу «змей» с форой (-2) за 1.85.

Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.85.