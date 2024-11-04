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Болонья — Монако, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 5 ноября 2024, прямая трансляция, смотреть онлайн бесплатно, результат

«Болонья» — «Монако». Головин повысит шансы на плей-офф
Алексей Анисимов
«Болонья» — «Монако»: прогноз на матч ЛЧ
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Монегаски хороши, а итальянская команда вернулась к жизни середняка.

Не успели отгреметь матчи европейских чемпионатов, а уже пора думать о еврокубках. Во вторник, 5 ноября, стартует программа 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия) состоится матч «Болонья» — «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Разумеется, всё внимание — на Александра Головина.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Болонья» — «Монако» 5 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Коэффициенты на победу команд варьируются в районе 2.65-2.80, шансы соразмерны и находятся в пределах 35-37% вероятности. При этом сделать ставку на ничейный исход в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 3.30. Игра на три результата? Посмотрим.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности матча в Италии. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Вероятность менее 60%, не так уж много. Хотя наиболее возможным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Болонья» — «Монако» (05.11.2024)

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
0 : 1
Монако
Монако, Монако
0:1 Керер – 86'    

«Болонья», как и ожидалось, сильно просела в новом сезоне. И совсем не факт, что причиной стал именно уход Тьяго Мотты в «Ювентус». Как мы знаем, есть масса примеров, когда клуб проводит безупречный для своего уровня год, добивается больших высот, а в следующем сезоне возвращается в касту середняков. Привет испанской «Жироне»!

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Вот и «Болонье» было суждено вернуться восвояси. Во-первых, в итальянской Серии А команда далека даже от топ-6, так что говорить о борьбе за что-то большее бессмысленно. Во-вторых, за три тура общего этапа Лиги чемпионов она набрала лишь одно очко из девяти возможных, ни разу не забив. Вот так, да.

Понятно, что даже на своём поле на многое в предстоящем матче рассчитывать будет сложно. Ведь «Монако», где выступает Александр Головин, весьма хорош. В прошлом сезоне клуб из одноимённого королевства заслуженно финишировал на втором месте французской Лиги 1, а теперь — держит марку.

После 10 туров у монегасков в активе 20 очков и стойкое место в топ-3. Правда, могло быть куда лучше. Картину испортила последняя домашняя игра со скромным «Анже», которая не позволила исправиться за поражение от «Ниццы» до того. Хозяева пропустили в середине первого тайма, в итоге даже значительно больше владели мячом, но не сумели даже сравнять счёт. Головин провёл на поле все 90 минут.

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Вообще, российский полузащитник в этом сезоне не радует результативными действиями. Однако многие, в том числе и во Франции, отмечают его вклад в результаты команды. А результаты пока очень приличные. Помимо места в тройке лучших чемпионата Франции, красно-белые идут всего в двух очках от лидеров Лиги чемпионов. Солидно!

С такой формой «Монако» вполне по силам увезти все возможные очки из Болоньи. Хотя в качестве ставки можно взять и вариант с подстраховкой — победу гостей с форой (0). В случае ничейного исхода произойдёт возврат. Впрочем, с учётом невыразительной игры хозяев в атаке, им будет тяжело наиграть даже на этот самый ничейный исход.

Ставка: победа «Монако» с форой (0) за 1.88.

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