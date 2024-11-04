«Ливерпуль» — «Байер». Хаби Алонсо не настолько крут

Не успели отгреметь матчи европейских чемпионатов, а уже пора думать о еврокубках. Во вторник, 5 ноября, стартует программа 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) состоится матч «Ливерпуль» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Вывеска вполне может конкурировать с вывеской «Реал» — «Милан» за звание главной этого вечера.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Байер» 5 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа «Байера» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90 (около 20%). Ничейный исход идёт за 4.30 — почти такая же вероятность, как у победы гостей.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности в предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов в Англии. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56 (почти 65% вероятности). Наиболее возможными экспертам представляются счета 1:1 и 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Байер» (05.11.2024)

«Ливерпуль» логично считается фаворитом предстоящего противостояния с «Байером». И на то есть несколько причин. Во-первых, английский клуб находится в очень бодром состоянии. В чемпионате Англии успевает конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» за золотые медали, а недавно смешанным составом продвинулся по сетке Кубка английской лиги.

Во-вторых, мерсисайдцы демонстрируют весьма солидный футбол как в атаке, так и в обороне. По два мяча в ворота крепких лондонских «Арсенала» (2:2) и «Челси» (2:1), а также три мяча в ворота боевитого «Брайтона» (3:2) — тому подтверждение. Вместе с тем забивать получается ровно столько, сколько необходимо для достижения результата.

Кроме того, подопечные Арне Слота уже показали себя с лучшей стороны в противостояниях с соперниками уровня «Байера». А именно обыграли итальянский «Милан» (3:1) и немецкий «РБ Лейпциг» (1:0) в 1-м и 3-м турах общего этапа Лиги чемпионов соответственно. Во 2-м туре же досталось итальянской «Болонье» — 2:0. Столь крутая серия есть только у «Астон Виллы».

Не забывайте также, что «Ливерпуль» будет играть на «Энфилде», где стабильно силён. Да, бывают осечки, наподобие неожиданного поражения от «Фореста» (0:1). Однако на крепких оппонентов получается настраиваться. Если не верите, спросите у того же «Челси» или «Вест Хэма», которого ливерпульцы разгромили со счётом 5:1.

Леверкузенский «Байер» в руках талантливого Хаби Алонсо определённо можно считать крепким оппонентом. Конечно, от прошлогодней версии сегодняшний клуб отличается. Как минимум возросшим количеством ничейных результатов и уменьшенным количеством побед. И всё же недооценивать леверкузенцев по-прежнему может быть опасно.

«Фармацевты» остаются верны себе, что касается атакующих действий. Свежая нулевая ничья со «Штутгартом» стала первым случаем в этом сезоне, когда пришлось покинуть поле без забитого мяча. Хотя, прямо скажем, шансы отличиться у хозяев были. Они давили с первых минут и наиграли в итоге на серьёзное преимущество по основным статистическим показателям.

Совсем не исключено, что подопечные Хаби Алонсо забьют на «Энфилде». И всё же, если сравнивать предстоящих соперников, козыри «Ливерпуля» весомее. В качестве ставки логично было бы взять победу хозяев. Альтернативный вариант — «обе забьют» и принимающая сторона не проиграет. Что-то вроде 2:1 в пользу англичан здесь можно увидеть.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.