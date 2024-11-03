Экспресс с коэффициентом 4.73: перемены в «МЮ», величие «Барселоны»

Жаль, но пока увольнение тен Хага не даёт нужного эффекта, а каталонцы уверенно двигаются к цели.

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.73, на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол»

«Барселона» разошлась не на шутку. Она выиграла пять последних матчей с общим счётом 21:2. В Примере сине-гранатовые победили «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0), а в Лиге чемпионов обыграли «Янг Бойз» (5:0) и мюнхенскую «Баварию» (4:1). Впечатляет, что сильных соперников команда побеждает не менее уверенно, чем аутсайдеров.

«Эспаньол» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Находящиеся в зоне вылета команды выглядят конкурентоспособнее. Бело-синие подходят к каталонскому дерби в печальном виде. Они проиграли пять из шести последних матчей в Примере. «Эспаньол» разгромно уступил мадридскому «Реалу» (1:4) и «Атлетику» из Бильбао (1:4).

Сине-гранатовые громят всех без разбору. «Эспаньол» — не тот соперник, с которым у них могут возникнуть проблемы. Сине-белые зачастую много пропускают во встречах с располагающимися в верхней части турнирной таблицы Примеры командами. Поставим на победу «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.75.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Эрик тен Хаг уволен, и туда ему дорога! Вероятно, именно такие мысли посетили болельщиков «МЮ», как только клуб разгромил «Лестер» в первом матче после отставки специалиста. «Красные дьяволы» принимали «лис» на «Олд Траффорд» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги и выиграли со счётом 5:2.

«Челси» же, скорее всего, подходит к принципиальному матчу не в таком хорошем настроении. Да, лондонская команда перед 10-м туром располагалась на пятой строчке — всего лишь в одном очке от топ-3 чемпионата Англии. Однако в середине этой недели она вылетела из Кубка английской лиги, на выезде уступив со счётом 0:2 «Ньюкаслу».

Зато «Челси» точно можно похвалить как минимум за результативность в атаке. Во-первых, у футболистов второй показатель в АПЛ — 19 забитых мячей в девяти турах против 20 у «Манчестер Сити». Во-вторых, стабильность крайне почтительная. До неудачи с «Ньюкаслом» лондонцы уходили с поля без гола ещё 18 августа, то есть 13 матчей назад. При таких раскладах есть все основания ждать, что гости не проиграют за 1.50.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Оренбург»

Между соперниками пропасть в турнирной таблице. Если «Краснодар» с 33 очками лидирует и конкурирует с действующим чемпионом «Зенитом» за золотые медали, то «Оренбургу» с восемью очками было бы неплохо заползти хотя бы в зону стыковых игр. Прямо сейчас отставание составляет три очка.

Краснодарцы в прошлом туре на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:1) и продлили свою победную серию в РПЛ до 10 туров. Внушительно! Оренбуржцы, в свою очередь, на прошлых выходных потерпели в домашнем матче поражение от «Рубина» (1:2), которое стало третьим за четыре тура.

Кроме того, взгляните на историю личных встреч. В четырёх предыдущих случаях «Краснодар» одержал три победы над «Оренбургом», а неожиданное поражение со счётом 1:5, случившееся два года назад, учитывать не стоит. Правда, ждать лёгкой прогулки подопечным Мурада Мусаева не получится. Во-первых, держать набранный темп без ошибок невероятно сложно. Во-вторых, гостям терять особо нечего, поэтому они станут играть самоотверженно. Да и не стоит забывать о недавнем назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера.

Выезд в Краснодар станет первым с новым специалистом, до того были лишь домашние игры. Это дополнительная мотивация. Так что ждём, что гости ответят краснодарцам хотя бы раз. Поставить на обе забьют можно за 1.80.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Барселоны» с форой (-2.5) в матче с «Эспаньолом» за 1.75.

Ставка 2: «Челси» не проиграет «Манчестер Юнайтед» за 1.50.

Ставка 3: обе забьют в игре «Краснодар» — «Оренбург» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.50 Х 1.80 = 4.73.