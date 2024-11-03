«Миннесота» — «Торонто». Любуемся новой версией Капризова

4 ноября состоится встреча регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Торонто». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.47. Успех «Мэйпл Лифс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.47.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Торонто» 4 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Миннесота» — «Торонто» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс» (04.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

На 4 ноября запланировано пять встреч регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Сент Поле померяются силами местная «Миннесота» и «Торонто». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Это уже что-то близкое к фантастике. «Миннесота» не перестаёт удивлять. Она выиграла шесть из семи последних матчей в основное время, хотя в соперниках было немало сильных клубов. Это точно «Уайлд»? По итогам прошлого сезона они не сумели добыть путёвку в плей-офф, а теперь вдруг устремились на вершину сводной таблицы НХЛ.

Ошибки быть не может. Джон Хайнс увеличил грани возможностей состава «Миннесоты». Доверие с его стороны раскрепостило молодёжь. Раскрылось много талантов, а и без того восхищавший результативностью Кирилл Капризов явил миру новую версию себя. Он возглавил список лучших бомбардиров НХЛ.

Россиянин стал четвёртым игроком в ХХI веке, сумевшим в 10 первых матчах сезона отметиться 21 результативным действием. 17 из 21 очка он набрал в последних семи встречах. Оформив дубль и отдав голевой пас в игре с «Тампа-Бэй» (5:3), 27-летний нападающий установил сразу несколько клубных рекордов.

Джон Хайнс считает, что универсальность делает Кирилла Капризова особенным. Россиянин выделяется выдающейся техникой, самоотдачей и видением площадки. У него прекрасная сыгранность с опытным Матсом Цуккарелло. Они понимают друг друга с полуслова.

Как ни странно, «Торонто» менее стабилен, чем «Миннесота». У «Мэйпл Лифс» поистине звёздный состав, но пока что их очень сильно штормит. Команда то показывает отличный хоккей и побеждает лидеров, то проигрывает аутсайдерам и много пропускает.

Звёздные хоккеисты «Торонто» — Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Джон Таварес — регулярно радуют результативностью. Тем не менее их стараний оказывается достаточно далеко не всегда. «Мэйпл Лифс» проиграли 6 из 12 матчей и расположились на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Многое зависит от настроя, с которым «Торонто» выходит на матч. Возможно, другой тренер мотивировал бы игроков «Мэйпл Лифс» лучше, чем Крэйг Берюбе. Уволенный из «Сент-Луиса» из-за неудовлетворительных результатов наставник справляется с задачами с периодическим успехом.

Система Берюбе то и дело сбоит. Команда допускает простые ошибки, и нередко после пропущенных шайб ей не хватает волевых качеств для возвращения в игру. Впрочем, списывать со счетов «Торонто» нельзя. Мэттьюс и другие звёзды «Мэйпл Лифс» могут сделать результат на индивидуальном мастерстве и характере.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы с коэффициентом 2.05. Чаще всего встречи между «Торонто» и «Миннесотой» получаются результативными. В 6 из 10 последних игр команды на двоих забрасывали семь и более шайб. Ждём, что Капризов и Мэттьюс подарят голевое шоу.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Торонто» 4 ноября 2024 года

«Миннесота» пребывает на подъёме. Она забрасывает много шайб и побеждает практически всех без разбору. Соперники ничего не могут поделать с Кириллом Капризовым. Его не остановить. Тем не менее «Уайлд» будет непросто победить «Торонто». «Мэйпл Лифс» нестабильны, но очень опасны. У них очень мощное нападение.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.05.