«Каролина» — «Вашингтон». Остановить Овечкина? Это невозможно!

4 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» будет играть с «Вашингтоном» на льду «Леново Центра». Начало – в 1:00 мск. Обе команды в прекрасной форме, но одну из них ждёт поражение.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 4 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Харрикейнз». Поставить на победу «ураганов» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.68, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.20. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» (04.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Рода Бриндамора уверенно выполняют поставленные задачи. «Каролина» набрала приличный ход и смотрится вполне перспективно. В этом сезоне «Харрикейнз» потерпели только два поражения – от «Тампа-Бэй» (1:4) и «Сент-Луиса» (3:4).

К предстоящей встрече «кейнс» подходят с пятиматчевой победной серией, во время которой они обыграли «Эдмонтон» (3:2 ОТ), «Калгари» (4:2), «Сиэтл» (4:1), «Ванкувер» (4:3 ОТ) и «Бостон» (8:2). Последняя встреча получилась просто невероятной. Свечников оформил в ней дубль и отдал голевой пас. Таким образом, Андрей продлил свою результативную серию до четырёх игр.

Но не только он один из россиян вносит большой вклад в успехи «Каролины». Немало пользы в защите приносит Дмитрий Орлов, бывший одноклубник Александра Овечкина. В игре с «Бостоном» он отдал результативную передачу.

В выборе основного голкипера Род Бриндамор всё чаще отдаёт предпочтение Петру Кочеткову. Последние три из четырёх побед в том числе заслуга российского вратаря. В одной из них он и вовсе отдал голевой пас. Круто! Пока отставание «Харрикейнз» от возглавляющего таблицу Столичного дивизиона «Вашингтона» составляет два очка. Не так уж много.

«Вашингтон» наслаждается этим сезоном. Команда выдаёт максимум, показывает хоккей высокого уровня, хотя многие не верили в неё до старта регулярного чемпионата. «Кэпиталз» выиграли 8 из 10 матчей. Поражения потерпели только от «Нью-Джерси» (3:5) и от «Тампа-Бэй» (0:3).

К встрече с «Каролиной» подопечные Спенсера Карбери подходят с трёхматчевой победной серией. Причём «Вашингтон» сделал это ярко и результативно. Он обыграл «Рейнджерс» (5:3), «Монреаль» (6:3) и «Коламбус» (7:2). Особенно покуражились хоккеисты «Кэпиталз» в последней встрече с «Блю Джекетс».

Овечкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Капитану «Вашингтона» осталось забить 35 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки. Такими темпами он может сделать это в этом, юбилейном для команды и лично для россиянина сезоне. Суммарно в трёх последних встречах Александр набрал 8 (4+4) очков. Плюс Овечкин стал первым игроком в XXI веке среди хоккеистов возрастом 39+, которому удалось набрать три очка в двух матчах подряд.

Всё благодаря взаимодействию в его звене, которое Спенсеру Карбери удалось выработать. Овечкин классно сыгрался со Строумом и Протасом. В последних трёх встречах канадец и белорус набрали по семь очков по системе «гол+пас». О такой игре тренер «Вашингтона» и болельщики могли только мечтать.

Но бо́льшую часть матчей этого сезона «Кэпиталз» провели на домашней арене. Они выиграли шесть из семи встреч на своём льду. Этот выезд будет третьим. Однако не сомневаемся, что первое звено во главе с Овечкиным покажет мастер-класс. У «Каролины» тоже отличные показатели, да и Свечников набрал форму.

Игра обещает быть результативной, а значит, велик шанс, что один из хоккеистов оформит дубль. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.10.

Ставка: в матче будет дубль за 2.10.