«Динамо» М — «Торпедо». Ларионов в безысходности

Нижегородцы проиграли четыре последних матча в основное время. Профессор уже не знает, что делать.

4 ноября состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.88. Шансы нижегородцев эксперты оценили в 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Торпедо» 4 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что встреча «Динамо» Москва — «Торпедо» будет результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (04.11.2024)

4 ноября в КХЛ состоятся четыре встречи. Среди прочих выделяется матч, в котором померяются силами московское «Динамо» и «Торпедо». Интересная вывеска. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Московское «Динамо» очень плохо начало сезон, но, попривыкнув к переменам, команда начала возвращаться к привычному графику. Она выиграла 8 из 14 последних матчей в основное время, а также два раза победила и дважды проиграла в серии послематчевых буллитов.

Одна из главных причин улучшения результатов — прекрасная игра Максима Моторыгина. Он зарекомендовал себя как основного голкипера бело-голубых, выиграв конкуренцию у Хантера Миски. В последних трёх встречах 21-летний вратарь пропустил только две шайбы, совершил 86 сейвов и оформил шат-аут.

Все три матча москвичи выиграли с минимальным перевесом, но Алексей Кудашов по этому поводу не переживает. После победы в последней встрече с «Витязем» (2:1) тренер признался, что остался доволен выступлением подопечных. Его порадовали самоотдача хоккеистов и целостность игры команды.

Москвичам не хватает креативности в завершении и лёгкости в игре. Кудашов пообещал это поправить. Пока что его можно похвалить за то, что удалось подтянуть дисциплину. Бело-голубые перестали получать глупые удаления, им стало легче всей командой играть в обороне. Осталось заняться нападением.

У Игоря Ларионова больше проблем, чем у Алексея Кудашова. После хорошего отрезка, длившегося с конца сентября по начало октября, автозаводцы вновь угодили в чёрную полосу. Они выиграли всего лишь два из восьми последних матчей. Причём одну из побед одержали в овертайме.

К предстоящей встрече подопечные Ларионова подходят в совсем печальном виде, с серией из четырёх поражений в основное время. И это при том, что три из этих игр проходили в Нижнем Новгороде. В последнем матче «Торпедо» разгромно проиграло дома минскому «Динамо» (2:5).

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов остался недоволен качеством реализации моментов своих подопечных. Он отметил, что много бросков хоккеисты нанесли прямо в голкипера «Торпедо». Даже несмотря на это, минчане смогли забросить четыре шайбы в равных составах и довести дело до разгромной победы.

Автозаводцы зачастили с простыми ошибками и пропуском шайб в концовках третьих периодов. Эти проблемы начинают нести хронический характер. Мы привыкли, что Игорь Ларионов оригинальными способами находит выход из трудных ситуаций. Однако пока что у Профессора нет решений.

Поставить на победу московского «Динамо» в предстоящем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Бело-голубые лучше ориентированы на результат, чем нижегородцы. Пусть у них не получается показывать зрелищной игры и есть проблемы с завершением, но это не мешает побеждать.

У автозаводцев скопился целый пласт проблем, одна из которых — эмоциональный спад. Даже турнирная мотивация уже не помогает. Из-за поражения от минского «Динамо» команда из Нижнего Новгорода спустилась на восьмую строчку в таблице Западной конференции. Складывается ощущение, что у Ларионова нет идей.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» М — «Торпедо» 4 ноября 2024 года

Московскому «Динамо» нужно улучшать игру в атаке, но, что касается обороны, вратарской позиции, дисциплины и результатов, у бело-голубых всё в полном порядке. Дома у них есть отличные шансы победить погрязшее в проблемах «Торпедо». У нижегородцев много системных недочётов и ощущается нехватка волевых качеств.

Ставка: победа «Динамо» за 1.88.