«Динамо» Мн — «Витязь». Квартальнов и Шипачёв обжились в зоне плей-офф

«Зубры» показывают отличный хоккей. Они увеличат отрыв от одного из главных конкурентов.

4 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «зубров» в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы «богатырей» эксперты оценили в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Витязь» 4 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь» (04.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

4 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи. В одной из них на стадионе «Минск-Арена» в Беларуси минское «Динамо» примет «Витязь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Матч несёт принципиальный характер ввиду расположения в турнирной таблице.

«Динамо» имеет неплохие шансы по итогам сезона заполучить путёвку в плей-офф. Оно занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего на девятом месте «Витязя» составляет два очка, но у «зубров» имеется ещё игра в запасе.

В последних четырёх матчах подопечные Дмитрия Квартальнова уступили возглавлявшему сводную таблицу КХЛ «Локомотиву» (2:3) и набравшей отменный ход «Северстали» (2:5), победили как раз «Витязь» (2:1) и «Торпедо» (5:2). С учётом уровня соперников, результаты вполне неплохие.

К тому же во встрече с «Северсталью» подопечные Квартальнова отнюдь не смотрелись хуже соперника. Они нанесли чуть ли не в два раза больше бросков в створ. Где-то «зубрам» не повезло, а где-то подвела реализация моментов. Так или иначе, команда на выезде показала приятный глазу хоккей и навязала борьбу одному из лидеров.

Кроме того, встреча с «Северсталью» стала памятной для Вадима Шипачёва. Он отметился результативной передачей. Для нападающего минского «Динамо» очко стало 929-м в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф КХЛ. Он стал лучшим бомбардиром в истории лиги, превзойдя достижение Сергея Мозякина.

37-летний нападающий уже не так быстр и результативен, как раньше. Однако его опыт, знания, точные передачи и лидерские качества стали неотъемлемой составляющей игры минского «Динамо». Вадим Шипачёв — важная часть отлаженной Дмитрием Квартальновым системы.

У «Витязя» дела идут далеко не так здорово, как у минского «Динамо». В последних пяти матчах он обыграл только пребывающее на спаде «Торпедо» (2:1). Помимо минского «Динамо», «богатыри» уступили СКА (1:8), «Спартаку» (3:4 ОТ) и московскому «Динамо» (1:2).

Показатели были бы значительно хуже, если бы не Максим Дорожко и Дмитрий Шикин. Надёжные голкиперы регулярно радуют спасениями, но их стараний хватает отнюдь не всегда. Во встрече с минчанами Дорожко совершил целых 47 сейвов, но «Витязь» всё равно потерпел поражение.

Хоккей «богатырей» недостаточно качественный. Во многом это вина селекционного отдела, попытка которого усилить состав летом ознаменовалась провалом. Совсем не оправдал себя трансфер Николя Баптиста. Павел Десятков давал ему шансы и возможности набрать форму, но так и не увидел прогресса. С канадским форвардом было принято решение расстаться.

В последнее время «Витязь» смотрится совсем удручающе. Помимо хорошей игры голкиперов, в позитив «богатырям» занести нечего. Поставить на то, что минское «Динамо» победит в основное время, можно с коэффициентом 1.80. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.

Грядущий матч пройдёт в Минске. Поддержка родных болельщиков даст «зубрам» дополнительную мотивацию. Они уступили только в 4 из 10 встреч дома, пять побед одержали в основное время. «Богатыри» выиграли лишь 4 из 10 гостевых встреч и потерпели пять поражений по итогам 60 минут.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Витязь» 4 ноября 2024 года

У обеих команд будет отличный настрой. Они наверняка покажут зрелищный хоккей, а минское «Динамо» ещё и порадует родные трибуны победой. История очных встреч всецело на стороне «зубров». На последнем отрезке сезона они демонстрируют куда более уверенную слаженную командную игру и чаще выигрывают, чем «богатыри».

Ставка: победа минского «Динамо» за 1.80.